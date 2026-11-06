



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدعلی و محمدرضا گرایی که سال‌ها در کشتی فرنگی برای تیم ملی افتخارآفرینی کرده‌اند قرار است در لیگ روسیه (PWL) کشتی بگیرند.

محمدعلی گرایی در وزن ۸۲ کیلوگرم با بردیموراتوف از ازبکستان و محمدرضا در وزن ۷۷ کیلوگرم با آسکروف از روسیه دارنده طلای جوانان جهان کشتی می‌گیرد.

برادران گرایی حدود ۲ سال است که نتوانسته‌اند در ترکیب جهانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان قرار بگیرند و از میادین به‌دور بوده‌اند.

این مسابقات شنبه ۱۶ آبان به میزبانی مسکو برگزار می‌شود.