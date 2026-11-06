مردم شهرستان شهریار در دویست و پنجاهمین شب حضور حماسی خود، با تجمعی گسترده در میدان شهدای گمنام، بر وحدت ملی و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و پنجاهمین شب اجتماع مردم شهرستان شهریار در میدان شهدای گمنام برگزار شد.

در این تجمع حماسی، شرکت‌کنندگان در حالی که پرچم‌های انقلاب را در دست داشتند، با شعار دادن و تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، اراده خود را برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی اعلام کردند.

مشارکت گسترده مردم شهریار در این شب، بار دیگر بر اهمیت وحدت و انسجام ملی به عنوان کلید پیروزی در نبرد‌های فرهنگی و سیاسی تأکید کرد. این تجمعات مستمر، نشان‌دهنده عزم راسخ مردم این شهرستان در حمایت از حاکمیت و تداوم مسیر رهبری است.