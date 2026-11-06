همزمان با ایام فاطمیه، آیین استقبال از کاروان اهالی بهشت از پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر‌های میمه و وزوان و خوانسار و گلپایگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم معنوی که فضای شهر‌ها را آکنده از عطر شهادت کرده بود، مردم شهیدپرور و ولایتمدار با چشمانی اشکبار و قلبی سرشار از احترام، به استقبال از این مسافران بهشتی شتافتند و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و امام راحل تجدید پیمان کردند.

کاروان اهالی بهشت در ادامه مسیر خود، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام را در نقاط مختلف استان اصفهان تشییع و بدرقه خواهد کرد. این مراسم که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهیدان و پیوند نسل امروز با ارزش‌های دفاع مقدس در استان اصفهان برگزار می‌شود.

حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان در این آیین استقبال، جلوه‌ای دیگر از شهر‌ها در میزبانی از قهرمانان وطن بود؛ مردمی که همواره وفاداری خود را به نظام اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشته‌اند.

همراهی مردم در استقبال از این کاروان، فرصتی برای زنده شدن خاطره روز‌های دفاع مقدس و یادآوری راهی است که شهدا برای حفظ امنیت و آرامش کشور پیمودند؛ راهی که روایت آن همچنان برای نسل‌های تازه شنیدنی است.