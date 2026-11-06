فرمانده انتظامی رومشکان از دستگیری ۱۳ متهم، جمع‌آوری ۸ معتاد متجاهر و توقیف ۱۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت با هدف اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مصطفی تیموری گفت: در ادامه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، مأموران انتظامی رومشکان در ۴۸ ساعت گذشته عملیات گسترده‌ای را اجرا کردند که در این عملیات ۱۳ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی و ۵ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی افزود: علاوه بر این، با تلاش مأموران یک سارق حرفه‌ای نیز بازداشت و دو فقره سرقت کشف شد که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ تیموری خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، ۱۷ دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف و بدون پلاک توقیف و ۸ معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای درمان به مراکز بازپروری منتقل شدند.