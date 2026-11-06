وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) بازدید و بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر دستاورد‌ها و ظرفیت‌های این مرکز به دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین سیمایی صراف در سفر به استان قم، از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین دستاورد‌های علمی، پیشرفت‌های پژوهشی، فعالیت‌های فناورانه و محصولات تولیدشده در این مرکز قرار گرفت.

در این بازدید، مسئولان مرکز نیز ، گزارشی از ظرفیت‌ها، اقدامات و طرح‌های پژوهشی ارائه کردند و زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد زمینه‌های همکاری مشترک با وزارت علوم و دیگر نهاد‌های علمی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل و تقویت هم‌افزایی علمی پیگیری شود.

توسعه علوم انسانی دیجیتال، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پژوهش‌های علوم انسانی و اسلامی و ظرفیت‌های همکاری میان‌رشته‌ای در این حوزه نیز از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو در این بازدید بود.

همچنین در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نمایندگان مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی ، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های حوزه آموزش عالی استان، ظرفیت‌ها و نیاز‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و راهکار‌های تقویت زیرساخت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری نزدیک وزارت علوم و نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات جامعه دانشگاهی و رفع موانع توسعه آموزش عالی استان تأکید شد.

حسین سیمایی صراف همچنین با حضور در دفتر آیت‌الله سیستانی، در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله میرزا حسنعلی مروارید شرکت کرد.