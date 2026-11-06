به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ میرحبیبی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خشن با شیوه و شگرد مشابه در مناطق شمالی شهر کرمان، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدامات مجرمانه به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی و رصد تحرکات مجرمانه متهمان، موفق به شناسایی اعضای این باند سه‌نفره شدند و در عملیاتی هماهنگ و هدفمند، آنان را تحت تعقیب قرار دادند که در جریان این اقدام عملیاتی و با شلیک مأموران، متهمان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: اعضای این باند در تحقیقات ابتدایی به ۲۰ فقره سرقت خشن تلفن همراه و ۵ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند و بررسی‌های تخصصی برای شناسایی سایر جرائم احتمالی و کشف زوایای پنهان فعالیت مجرمانه آنان همچنان ادامه دارد.

سرهنگ میرحبیبی با اشاره به اینکه سرقت‌های این باند عمدتاً در بازه زمانی حوالی ساعت ۱۸ (شش عصر) و در مناطق شمالی شهر کرمان به وقوع پیوسته است، از شهروندانی که در این بازه زمانی و محدوده جغرافیایی، اموالشان از جمله تلفن همراه و موتورسیکلت مورد سرقت قرار گرفته است، برای شناسایی متهمان و پیگیری پرونده به پلیس آگاهی استان کرمان مراجعه کنند.