یک کشته بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ با وانت پیکان در محور نهبندان به خراسان جنوبی

یک کشته بر اثر برخورد پژو ۴۰۵ با وانت پیکان در محور نهبندان به خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۱ و ۵۹ دقیقه بامداد امروز جمعه ۱۵ آبان با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر یک محور نهبندان به زاهدان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران مشاهده کردند یک دستگاه پژو۴۰۵ سوخت کش که از زاهدان به سمت نهبندان در حرکت بوده از جلو به عقب وانت پیکان برخورد کرده که بر اثر این حادثه رانندگی خودرو وانت واژگون و راننده جان خود را از دست داده است.

وی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه، عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی ازسرعت راننده پژو تشخیص داده شده است، افزود: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.