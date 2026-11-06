فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پراید مسروقه و دستگیری یک سارق در عملیات هدفمند مأموران یگان امداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ اکبر نجفی در تشریح این خبر اظهار داشت: روز گذشته مأموران یگان امداد در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با سرقت، حین گشت‌زنی‌های هدفمند در نقاط جرم‌خیز سطح شهر کرمان، موفق شدند ۶ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پراید مسروقه را کشف و در این رابطه یک سارق را دستگیر کنند.

وی افزود: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد پرونده به کلانتری مربوطه تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با تأکید بر تداوم حضور مقتدرانه و هدفمند مأموران یگان امداد در سطح شهر و مناطق جرم‌خیز، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با سارقان و پیشگیری از وقوع سرقت، از اولویت‌های مهم پلیس است.