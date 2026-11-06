سازمان هواشناسی امروز برای ۱۱ استان هشدار نارنجی صادر کرد و از احتمال خسارت به محصولات زراعی، باغی و دامی خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان هواشناسی امروز با پیش‌بینی بارش شدید باران، رعد و برق و کاهش محسوس دما، برای ۱۱ استان کشور هشدار نارنجی صادر کرد و از احتمال خسارت به محصولات زراعی، باغی و دامی خبر داد.

با اوج‌گیری این سامانه بارشی در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، شرق و جنوب لرستان، ایلام، گیلان و شمال استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، وزارت جهاد کشاورزی توصیه‌های پیشگیرانه فوری صادر کرد.

بر اساس این هشدار، کشاورزان برای کاهش خسارت باید مسیر‌های عبور آب مزارع و باغ‌ها را پاکسازی کرده و از سم‌پاشی هنگام بارندگی و تردد ماشین‌آلات در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

همچنین انتقال محصولات آماده برداشت به مکان‌های مسقف، ایمن‌سازی گلخانه‌ها در برابر باد و سرما، تأمین سوخت و وسایل گرمایشی توسط دامداران و مرغداران، پرهیز عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها و حفاظت از کندو‌ها توسط زنبورداران مورد تأکید قرار گرفته است.