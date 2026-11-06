معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به پیش‌بینی افت فشار گاز در پیک مصرف زمستان، گفت: مشکلات تأمین گاز محدود به استان کرمان نیست و بر اساس برآورد‌های ارائه‌شده، ۱۱ استان کشور در فصل سرد با محدودیت‌های گازی مواجه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی پنجشنبه ۱۴ آبان در نشست شورای اداری شهرستان‌های نرماشیر، ریگان و گنبکی گفت: در استان کرمان تعدادی از شهرستان‌های شرقی و برخی مناطق شمالی و جنوبی در دوره اوج مصرف با افت فشار گاز مواجه خواهند شد.

بازه زمانی مورد توجه از حدود ۱۵ آذرماه تا ۱۵ بهمن‌ماه خواهد بود که مدیریت استان از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای کاهش آثار این محدودیت‌ها را در دستور کار قرار داده است.

فرمانداران و بخشداران بلید مصوبات ستاد بحران و ابلاغیه‌های شرکت گاز را جدی گرفته و نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق به مردم اقدام کنند.