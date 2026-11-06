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مشاور رهبر انقلاب اسلامی گفت: بنا به فرموده رهبر انقلاب حضور متحدانه مردم در میداری زمینهساز پیروزی نهایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تجمع بزرگ دانشجویان و دانشگاهیان استان اصفهان در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی که دیشب در میدان بزرگمهر برگزار شد، افزود: حضور مردم در تجمع های شبانه در بیش از ۸ ماه گذشته، توطئههای آمریکا و اسرائیل را خنثی کرده است.
وی با اشاره به حضور مردم پس از شهادت رهبر شهید و فرماندهان گفت: دشمنان برنامه داشتند پس از این حوادث، افرادی را که در ۱۸ دی به خیابانها آورده بودند، دوباره به میدان بیاورند، مراکز اداری را تصرف کنند، مسئولان را ترور کنند و فرد موردنظر خود را از خارج کشور به ایران بازگردانند.
حدادعادل افزود: مردم از سحرگاه روز دهم اسفندماه و پس از شنیدن خبر شهادت رهبر شهید، در سراسر ایران به خیابانها آمدند و این نقشه را باطل کردند. این حضور، دفاع از اصل نظام و خون شهدا بود و به رزمندگان نیز دلگرمی داد.
حضور مردم به تقویت جبهه دفاعی کشور کمک کرد
مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از کشور بیان کرد: تجمعهای مردمی به یکدیگر قوت قلب دادند و مردم با همکاری با دولت و صرفهجویی، به اداره کشور در شرایط دشوار کمک کردند.
وی با بیان اینکه ایران در برابر دو قدرت بزرگ نظامی جهان ایستادگی کرده است، گفت: نتیجه این مقاومت و اتحاد ملت ایران، شکست ترامپ در داخل آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی و مردم ایران است.
حدادعادل با اشاره به توصیههای رهبر انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) گفت: ایشان همواره برای مردم دعا میکنند و به حضور مردم در تجمعات شبانه افتخار میکنند. توصیه مؤکد ایشان نیز حفظ وحدت و استمرار حضور در میدانهاست تا پیروزی نهایی نصیب ملت ایران شود و ایشان حضور متحدانه مردم را ضامن پیروزی میدانند.