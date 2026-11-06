به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در تجمع بزرگ دانشجویان و دانشگاهیان استان اصفهان در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی که دیشب در میدان بزرگمهر برگزار شد، افزود: حضور مردم در تجمع های شبانه در بیش از ۸ ماه گذشته، توطئه‌های آمریکا و اسرائیل را خنثی کرده است.

وی با اشاره به حضور مردم پس از شهادت رهبر شهید و فرماندهان گفت: دشمنان برنامه داشتند پس از این حوادث، افرادی را که در ۱۸ دی به خیابان‌ها آورده بودند، دوباره به میدان بیاورند، مراکز اداری را تصرف کنند، مسئولان را ترور کنند و فرد موردنظر خود را از خارج کشور به ایران بازگردانند.

حدادعادل افزود: مردم از سحرگاه روز دهم اسفندماه و پس از شنیدن خبر شهادت رهبر شهید، در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند و این نقشه را باطل کردند. این حضور، دفاع از اصل نظام و خون شهدا بود و به رزمندگان نیز دلگرمی داد.

حضور مردم به تقویت جبهه دفاعی کشور کمک کرد

مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از کشور بیان کرد: تجمع‌های مردمی به یکدیگر قوت قلب دادند و مردم با همکاری با دولت و صرفه‌جویی، به اداره کشور در شرایط دشوار کمک کردند.

وی با بیان اینکه ایران در برابر دو قدرت بزرگ نظامی جهان ایستادگی کرده است، گفت: نتیجه این مقاومت و اتحاد ملت ایران، شکست ترامپ در داخل آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی و مردم ایران است.

حدادعادل با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) گفت: ایشان همواره برای مردم دعا می‌کنند و به حضور مردم در تجمعات شبانه افتخار می‌کنند. توصیه مؤکد ایشان نیز حفظ وحدت و استمرار حضور در میدان‌هاست تا پیروزی نهایی نصیب ملت ایران شود و ایشان حضور متحدانه مردم را ضامن پیروزی می‌دانند.