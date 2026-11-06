مردم شهیدپرور شهرستان آران و بیدگل با حضور و همراهی خود، به استقبال کاروان نورانی اهالی بهشت رفتند.

بدرقه کاروان اهالی بهشت با استقبال و همراهی مردم شهیدپرور آران و بیدگل

بدرقه کاروان اهالی بهشت با استقبال و همراهی مردم شهیدپرور آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کاروان اهالی بهشت حامل پیکرهای مطهر شهدای گمنام، یادآور روزهای حماسه و ایثار و تجدیدکننده عهد و پیمان مردم با آرمان‌های والای شهداست.

مردم دارالشهدای آران و بیدگل با حضور در مراسم استقبال و بدرقه این کاروان، بار دیگر نشان دادند که یاد و خاطره شهیدان در قلب این سرزمین زنده است و راه پرافتخار شهدا همچنان ادامه دارد.

این حرکت معنوی فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه است.