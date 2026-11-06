اعلام آمادگی اداره برق آبادان برای مقابله با طوفان و بارندگی

اعلام آمادگی اداره برق آبادان برای مقابله با طوفان و بارندگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، مدیر اداره برق آبادان از اجرای اقدامات ویژه برای افزایش آمادگی شبکه برق این شهرستان در برابر طوفان‌ها و بارندگی‌های سنگین خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۴۲۰ پایه برق در مناطق مختلف آبادان و اروندکنار که در اولویت‌های یک و دو قرار داشتند، تعویض شده‌ است.

حسام ثابتی، اظهار کرد: از زمان اعلام وقوع پدیده ال‌نینو و پیش‌بینی طوفان‌ها و بارندگی‌های سنگین، اقدامات ویژه‌ای برای افزایش آمادگی شبکه برق در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های مهم در این زمینه، تعویض پایه‌های برق فرسوده و آسیب‌پذیر بوده که تاکنون حدود ۴۲۰ پایه در مناطق مختلف آبادان و اروندکنار، در اولویت‌های یک و دو، تعویض شده است.

ثابتی ادامه داد: شست‌وشوی تجهیزات و تأسیسات شبکه برق نیز مطابق روال سال‌های گذشته انجام شده و با توجه به شرایط پیش‌رو، هرس درختان با شدت و جدیت بیشتری دنبال شده است.

مدیر اداره برق آبادان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با وزش باد‌های شدید بیان کرد: تمهیدات لازم برای افزایش مقاومت شبکه در برابر باد‌های شدید اتخاذ شده و امیدواریم شبکه برق بتواند تا سطح قابل‌توجهی از شدت طوفان را تحمل کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امیدواریم شبکه آبادان در برابر وزش باد‌هایی با سرعت حدود ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ کیلومتر بر ساعت مقاومت لازم را داشته باشد و با مشکل جدی مواجه نشویم.

ثابتی درباره بارندگی نیز گفت: بارندگی‌های اولیه ممکن است چالش‌های جزئی برای شبکه ایجاد کند، اما با توجه به اقدامات انجام‌شده و شست‌وشوی تجهیزات، امیدواریم این مشکلات نیز به حداقل برسد.