به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، بافل طالبانی در سخنانی گفت: ما امیدوار بودیم که حکومتی متفاوت از حکومت‌های گذشته تشکیل و روابط بهتری با بغداد برقرار شود.

او اضافه کرد: حزب دموکرات کردستان به دموکراسی و اراده ملت احترام نمی گذارد. اتحادیه میهنی کردستان، پارلمان اقلیم و جلسات آن را به رسمیت نمی شناسد و تصمیم گرفته است که از حکومت اقلیم خارج شود.

شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان پنجشنبه با اکثریت آرا به خروج این حزب از حکومت اقلیم کردستان رأی داد.