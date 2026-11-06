به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع آگاه به بلومبرگ گفته اند که روبیو و مشاورانش در حال بررسی گزینه‌های مختلف درباره آینده سیاسی او هستند.

با این حال، او هنوز تصمیم نهایی برای کناره گیری از سمت وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا را نگرفته است و زمان بندی مشخصی نیز برای خروج احتمالی او از دولت وجود ندارد.

به گفته این منابع، روبیو پیشتر با مقام‌های کاخ سفید درباره احتمال کناره گیری گفت‌و‌ گو کرده و از او خواسته شده است تا در سمت خود باقی بماند.

دولت ترامپ به ویژه بخش جنگ طلب آن از جمله وزیر جنگ (رئیس پنتاگون) پس از شکست انتخاباتی جمهوری خواهان با فشار‌های فزایند‌های روبه رو شده است.

شماری از جمهوری خواهان، «پیت هگست» وزیر جنگ را به دلیل نقش او در ترغیب ترامپ به تجاوز علیه ایران و نداشتن راهبرد مشخص برای پایان دادن به این تجاوز، مسئول بخشی از پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن می دانند.

برکناری شماری از فرماندهان ارشد ارتش تروریستی آمریکا از سوی هگست نیز به انتقاد‌ها از عملکرد او دامن زده است؛ تغییراتی که در میانه تجاوز علیه ایران، پرسش‌هایی درباره مدیریت نظامی و تصمیم گیری‌های او در پنتاگون ایجاد کرده است.