به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا گفت: در مورد نتیجه انتخابات در آمریکا، تنها چیزی که می توانم بگویم این است که برای خود حزب جمهوری خواه کاملاً واضح است که جنگ ایران و پیامد‌های آن تأثیر مستقیمی بر نتیجه انتخابات داشته است.

نخست وزیر اسپانیا افزود: مردم آمریکا علیه سیاست‌هایی رأی دادند که تنها باعث گسترش جنگ غیر قانونی و فقیرتر شدن مردم می شوند؛ علیه نفرت، زن ستیزی، انکار تغییرات اقلیمی و امتیازات ویژه نخبگان.»

نخست وزیر اسپانیا جنگ علیه ایران را «غیرقانونی» خوانده و گفت که این جنگ پیامدهایی، از جمله ۱۰۰ میلیارد یورو به دلیل افزایش قیمت سوخت بر کشور‌های اروپایی تحمیل کرده است.

پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا که پیشتر نیز از جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بود بار دیگر تاکید کرد: «جنگ غیرقانونی در غرب آسیا و تنش‌ها در تنگه هرمز نشان دهنده بهایی است که اروپا و در واقع، بقیه جهان، از جمله آمریکا باید بپردازد.»