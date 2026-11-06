به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انیس الاصبحی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۹ غیرنظامی از جمله سه کودک در حملات عربستان به استان‌های مختلف یمن شهید و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی اضافه کرد: از زمان آغاز دور جدید تجاوز عربستان به یمن تاکنون ۲۷۶ شهروند یمنی شهید و ۶۵۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

عربستان سعودی از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) دور جدید حملات خود به خاک یمن را آغاز کرده است.

در این مدت علاوه بر شهید و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این کشور، خسارت سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف یمن وارد شده است.