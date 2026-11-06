مارک روته دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اظهاراتی با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین، تاکید کرد که هیچ‌کس از این جنگ پیروز بیرون نخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روته در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی محلی هلند اظهار کرد: درگیری‌هایی همانند درگیری روسیه و اوکراین همیشه با یک توافق صلح پایان می‌یابند که معمولا نوعی سازش است.

دبیرکل ناتو پیش‌تر گفته بود که هیچ تهدید فوری از سوی روسیه علیه کشور‌های این پیمان نظامی وجود ندارد، اما در عین حال خواستار آمادگی گسترده‌تر برای یک تقابل با مسکو شده بود.

روته در عین حال از کشور‌های عضو ناتو خواست تا برای رویارویی با روسیه آماده شوند و با الگوبرداری از استونی، هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند.