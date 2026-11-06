به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی با شلیک گلوله‌های توپ، مناطق اطراف شهرک «بیتجن» در ریف غربی دمشق را هدف قرار دادند.

همزمان با این حملات، گزارش‌هایی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در شهرک «معرة النعمان» در ریف ادلب منتشر شده است.

منابع محلی اعلام کردند که بررسی دقیق علت این انفجار و میزان خسارات وارده در جریان است و هنوز گزارش رسمی در این زمینه منتشر نشده است. پیش از این نیز، نیرو‌های اشغالگر با استفاده از خودرو‌های نظامی وارد مناطق کشاورزی بین مزرعه بیتجن و این شهرک شده و یک موقعیت نظامی سابق را منهدم کردند.

تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه، از جمله در ریف قنیطره، با هدف تخریب زیرساخت‌های کشاورزی و دارایی‌های مردم محلی ادامه دارد.