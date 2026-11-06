معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که این کشور و جمهوری اسلامی ایران، بسته جدیدی از اسناد مربوط به طرح ساخت راه‌آهن رشت - آستارا را نهایی و در تهران امضا کرده‌اند.

.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آندری نیکیتین معاون نخست‌وزیر روسیه به خبرنگاران گفت: شرکت روسی کاسپین سرویسز و شرکت ایرانی طرف قرارداد، پروتکلی را امضا کرده‌اند که دسترسی به قطعات زمین در طول کل مسیر ساخت خط ریلی رشت - آستارا را برای بررسی پیشرفته مهندسی و توافقنامه تکمیلی برای قرارداد فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: امسال، متخصصان روسی یک شبکه کنترل «ژئودزی» ساختند و عکاسی هوایی انجام دادند و بررسی‌های هیدرومترولوژیکی (آب و هواشناختی) و توپوگرافی (نقشه‌برداری سطحی) در حال انجام است.