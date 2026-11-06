به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند.

در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز» به کارگردانی «فرناندو فرای ها»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی ایزاک آمِندوئیم، تایس آراوخو و رافیز کامارگو؛ داستان پسری به نام چاک بیلی است که به همراه دوستانش تصمیم می‌گیرد تا یک درخت گواوا را که در معرض خطر نابودی است، نجات دهند. پس آنها عزم، جزم می‌کنند تا در یک اتحاد و همبستگی اجتماعی مبارک، درخت را از مرگ حتمی نجات دهند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «مامان می‌گفت» به کارگردانی «سابینا ساتار»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

در این فیلم با بازی سوزان فالتون، رابین هلیر و اسکات هاولند خواهیم دید: پس از فوت امیلی مادر خانواده، جیم تلاش می‌کند در کنار دو فرزندش لیلی و اولیور زندگی خانوادگیشان را به خوبی ادامه دهد و در عین حال رابطه‌ای خوب با نامزدش آنا داشته باشد. در آغاز لیلی با حضور آنا مخالفتی ندارد و حتی تلاش می‌کند پدرش برای دیدار با آنا لباس‌های مرتبی پوشیده باشد، اما وقتی جیم برای نخستین بار به خاطر دیدار با آنا، شب خانوادگی همیشگی شان را کنار می‌گذارد، لیلی احساس می‌کند حضور آنا قرار است کم کم همه چیز را تغییر دهد و وقت و توجه پدرش را از آنها بگیرد. جیم که متوجه دلخوری و نگرانی بچه‌ها می‌شود برای این که دوباره اعضای خانواده را در کنار هم جمع کند و فرصتی برای نزدیک شدن و شناخت بیشتر آنا و بچه‌ها فراهم شود برنامه یک سفر کمپ را ترتیب می‌دهد. اما در جریان کمپ، لیلی که آنا را عامل تغییر می‌داند، با همراهی اولیور مجموعه‌ای از نقشه‌ها و شیطنت‌های کودکانه را برای دور کردن او از خانواده طراحی می‌کند. آنها تلاش می‌کنند مانع نزدیک شدن آنا به خودشان و جیم شوند در حالی که آنا با صبوری می‌کوشد رابطه‌ای دوستانه با آنها برقرار کند و نشان دهد قصد ندارد جای مادرشان را بگیرد، اما ...

فیلم سینمایی «معجزه برن» به کارگردانی «زونکه ورتمان»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی لوئیس کلامورت، پیتر لومه یر و برت وولتر؛ درباره پسربچه‌ای است که پدرش در جنگ اسیر شده و به همراه خانواده در کافی شاپ خانوادگیشان کار می‌کند. پس از چند سال پدر از اسارت برمی گردد. پسر همیشه در بازی‌های یک فوتبالیست به طور رایگان شرکت می‌کند. فوتبالیست معتقد است که حضور پسر باعث پیروزی تیمش است ولی وقتی فوتبالیست به همراه تیم ملی برای بازی فینال می‌رود پدر اجازه نمی‌دهد پسر برای بازی فینال برود، اما ...

فیلم سینمایی جدید «کریستوفرها» به کارگردانی «استیون سودربرگ»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این فیلم با بازی میکائلا کوئل، ایان مک‌کلن و جسیکا گانینگ؛ داستان جولیان اسکلار، نقاش مشهور سالخورده‌ای را روایت می‌کند که سال‌هاست از دوران اوجش فاصله گرفته و در انزوا زندگی می‌کند. او در دهه نود با مجموعه پرتره‌هایی به نام کریستوفر‌ها به شهرت رسیده، اما سومین مجموعه هرگز کامل نشد. فرزندان منفعت‌طلبش، بارنابی و سالی، هنرمند جوانی به نام لوری باتلر را استخدام می‌کنند تا مخفیانه این آثار ناتمام را کامل کند و پس از مرگ جولیان آنها را با قیمت بالایی بفروشند. جولیان که متوجه نقشه فرزندانش شده، به جای خشم، لوری را به‌عنوان یک هنرمند جدی می‌بیند و میانشان نوعی احترام متقابل به وجود می‌آید. آنها درباره هنر، شکست و ارزش واقعی خلاقیت گفت‌و‌گو می‌کنند و لوری دوباره اعتمادبه‌نفس هنری‌اش را پیدا می‌کند. جولیان پس از سال‌ها بار دیگر به نقاشی بازمی‌گردد، اما تصمیم می‌گیرد آثار ناتمامش را به شکلی عجیب و غیرقابل‌فروش کامل کند تا از تبدیل شدنشان به کالایی سودآور جلوگیری کند. با بالا گرفتن تنش‌ها، لوری مدتی از جولیان فاصله می‌گیرد، اما

پویانمایی سینمایی «کوچ پروانه ها» به کارگردانی «سوفی روی»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این پویانمایی در مورد پروانه‌هایی است که هر ساله مهاجرت می‌کنند. پاتریک، شخصیت اصلی داستان پروانه‌ای است که یک بالش مشکل دارد. او نمی‌تواند پرواز کند، مارتی دوست صمیمی او یک دوست صمیمی دارد که کرمی است که در انتظار پروانه شدن است. مادر پاتریک یکی از اعضای هدایت تیم پروانگان است و، چون نگران پسرش است او را از پرواز منع می‌کند. پاتریک و مارتی بدون اطلاع تیم وارد قایق پرنده می‌شوند و به همراه تیم به مهاجرت می‌روند. وسط راه از سنگینی وزن قایق، متوجه می‌شوند که این دو سوار قایقند. گروه می‌خواهد آنها را جا بگذارد، اما جنیفر مسئولیت حمل آنها را به عهده می‌گیرد. در طول مسیر به علت ساخت و ساز انسان ها، گل‌ها نابود شده‌اند و مقصد مرتب دور و دورتر می‌شود. پدر پاتریک، رئیس قبلی پروانه‌ها برای دفاع از خانواده با یک پرنده وحشی درگیر شده و ...

فیلم سینمایی جدید «نامه‌ای از کیوتو» به کارگردانی «کیم مین جو»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هان سون هوا، چائه آ هان و چائه می‌کیونگ خواهیم دید: یونگ از سئول به جزیره محل زندگی مادرش هوجان و خواهرانش جانگ و هجین برگشته است تا در سالروز فوت پدرش شرکت داشته باشد. مادرش یک زن دو رگه است که پدرش کره‌ای و مادرش ژاپنی بوده است ولی هو جان این راز را از همه همکلاسی هایش پنهان کرده بود تا ا و را اذیت نکنند. او فقط یک دوست دوران کودکی دارد که همیشه به او کمک می‌کند. هر سه خواهر نگران مادرشان هستند که کم کم دچار فراموشی می‌شود. یک روز هوجان از بچه هایش می‌خواهد که او را به ژاپن ببرند تا بتواند مادرش را ببیند. آنها با قطار به این سفر می‌روند ولی ...

فیلم سینمایی «به خانه بازگرد» به کارگردانی «لا چی لیونگ»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی دانی ین، هان شوئه، بینگ جیا و چنهان لین؛ درباره مردی است که به همراه همسر و دو فرزندش به سفری زمستانی در مناطق کوهستانی و برف گیر رفته‌اند. این سفر به دلیل همراه شدن با اتفاقاتی از جمله ریزش بهمن بسیار مخاطره آمیز می‌گردد. پسر خانواده درون دریاچه‌ای یخ زده می‌افتد و در حال غرق شدن است که ...

فیلم سینمایی «فراتر از سرعت» به کارگردانی «آنتونیو نگرت»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اسکات ایستوود، آنا د آرماس، گایا ویس و سیمون آبکاریان خواهید دید: اندرو و گرت دو برادر که کارشون سرقت ماشین‌های گران‌قیمت است، برای سفارش یک سرقت جدید به فرانسه می‌روند. آنها قرار است یک ماشین لوکس برای یک خریدار سرقت کنند. آنها موفق می‌شوند و ماشین فوق‌العاده گران‌قیمت را به خریدار تحویل دهند. اما ناگهان در لحظه تحویل ماشین متوجه می‌شوند این ماشین متعلق به یک خلافکار بزرگ به نام موریر است.

شبکه نمایش فیلم سینمایی «مرضیه» به کارگردانی «اسفندیار شهیدی» را ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌کند.

داستان این فیلم درباره مرضیه زنی است مقاوم که باید علیه بدی‌ها بجنگد. شوهرش در بوسنی شهید شده است و او تنها با دو فرزند خردسال و مادر داغدار خود زندگی می‌کند. پدر شوهرش از آمریکا بازگشته است تا آنها را با خود به آمریکا ببرد و حال مرضیه یا باید در وطن بماند و در کنار خانواده‌اش با آسیب‌ها و صدمات اجتماعی بجنگد و یا این که جلای وطن کند. مرضیه در مقابل ناملایمات و سختی‌ها باید توان ایستادگی داشته باشد و ...

مهناز اسلامی، ابوالفضل پورعرب، بهزاد جوانبخش، فتحعلی اویسی، اسدالله ایوبی، سعید کریمی و شهلا ریاحی در فیلم سینمایی «مرضیه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شهروند خاص» به کارگردانی «پارک یونگ جو»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی را می‌ران، گونگ میونگ، یوم هه ران، پارک بیونگ اون، جانگ یون جو، لی مو سنگ و آن اون جین؛ داستان زنی به نام کیم دیوک‌هی را دنبال می‌کند؛ زنی تنها و زحمت‌کش که خشکشویی کوچکش تنها منبع درآمد اوست. پس از یک آتش‌سوزی ناگهانی، او مجبور می‌شود برای نجات کسب‌وکارش درخواست وام بدهد، اما درست در همین زمان فریب یک تماس تلفنی حرفه‌ای را می‌خورد و تمام پس‌اندازش به‌طور کامل توسط یک باند بزرگ فیشینگ دزدیده می‌شود. دیوک‌هی که از طرف پلیس، بانک و حتی خانواده پاسخی نمی‌گیرد و همه او را تنها می‌گذارند، میان درماندگی و خشم، تصمیم می‌گیرد خودش سراغ این باند برود. او با کمک یکی از اعضای سطح پایین شبکه، کوان جه‌مین، که خود قربانی این باند است، سرنخ‌ها را دنبال می‌کند و راهی چین می‌شود؛ جایی که مرکز عملیات این شبکه قرار دارد. در چین، دیوک‌هی با خطر‌های واقعی روبه‌رو می‌شود: از تعقیب افراد باند گرفته تا فریبکاری‌های داخلی، بی‌اعتمادی و تلاش برای زنده ماندن در کشوری غریب. اما ...

شبکه افق

فیلم سینمایی «شلیکی از میانه دیوار» به کارگردانی «اِمی لانگ»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم با بازی بیل بوئل، کاترین کرتین و سیارا رنه خواهید دید: پلیسی چینی ـ آمریکایی پس از شلیک اشتباه از پشت دیوار به مرد سیاه پوستی در بروکلین، با احساس گناه خود دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش می‌کند از پس دنیای

فیلم سینمایی «وصل نیکان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: در زمان جنگ تحمیلی و همزمان با موشک باران شهر‌های ایران، یک گروه از سپاه مسئول خنثی کردن موشک‌های عمل نکرده می‌شوند یکی از افراد این گروه همزمان نزدیک عروسی کردن و برپا کردن جشن مراسم خود می‌باشد. در این هنگام دوستان او به او اصرار می‌کنند که به فکر مراسم عروسی خود باشد و با گروه به خنثی سازان نیرو کم دارند امید به کمک ان‌ها می‌رود و در حین یکی از عملیات‌ها یک موشک خنثی نشده به روی او می‌افتد و به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شود و مراسم عروسی در بیمارستان انجام می‌شود ..

حسن عباسی، کبری فرخی و حبیب اله بهمنی در فیلم سینمایی «وصل نیکان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «ماجراجویی حیوان دست آموز ژوراسیک» به کارگردانی «رایان بلگراد»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

این فیلم با بازی کیلر چارلز بک، جیمی لوی و لوری کامینگز؛ درباره کریس یک دانش‌آموز کنجکاو و ماجراجو است که در پیِ یافتن چیز‌های عجیب و نادر وارد یک مغازه با نام دنیای شگفتی‌ها می‌شود. در آنجا پیرمردی است که به او یک صندوقچه می‌دهد که حاوی تخم دایناسور است! کریس، تخم را به خانه می‌برد و سعی می‌کند با گرم نگه‌داشتنِ آن، از او مراقبت کند تا به دنیا بیاید! دقایقی بیشتر طول نمی‌کشد و تخم می‌شکند و یک بچه‌دایناسور از آن بیرون می‌آید. کریس، نامش را آلبرت می‌گذارد و تصمیم دارد مانند یک حیوان خانگی از او مراقبت کند. در اولین قدم، او را به موزه‌ی دایناسور‌ها می‌برد، اما در آنجا دکتر یوست، متوجه حضور دایناسور شده و آنها را تعقیب می‌کند. آلبرت به طور اتفاقی و اشتباهی سوار یک ماشین شده و می‌رود. راننده پس از مشاهده آلبرت که حالا بسیار بزرگ‌تر شده است، با پلیس تماس می‌گیرد و ...

فیلم سینمایی «گاندی و درخت پدر بزرگ» به کارگردانی «پادماواتی مالادی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم با بازی سکریت ونی، آناندا چاکراپانی و راگ مایور خواهیم دید: در روستایی در هند، دختری به نام گاندی تحت تاثیر پدربزرگش راماچانداریا و علاقه‌اش به مهاتما گاندی قرار دارد. وقتی ستیش برای خرید زمین‌های روستا جهت ساخت کارخانه می‌آید، راماچانداریا به دلیل دلبستگی به درخت قدیمی‌اش مخالفت می‌کند و این موضوع باعث فشار اهالی و بیماری او می‌شود. پس از مرگ پدربزرگ، گاندی با الهام از آموزه‌های گاندی و کمک دوستانش، به شیوه‌های صلح‌آمیز در برابر قطع درخت مقاومت می‌کند و ...

فیلم سینمایی «من، دنیل بلیک هستم» به کارگردانی «کن لوچ»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان) پخش می‌شود.

فیلم با بازی دیو جانز، هیلی اسکوایرز و شارون پرسی؛ داستان یک کارگر است که بعد از یک حمله قلبی، توسط دکترش از کار کردن منع می‌شود و حالا باید از دولت مستمری بیکاری دریافت کند. اما بوروکراسی پیش رو، دریافت این مستمری را تا حد رسیدن به نقطه بی‌بازگشت به تاخیر می‌اندازد. دنیل بلیک همچنین در طی ماه‌های بیکاری و بی‌پولی‌اش با خانواده‌ای تنها که دچار بحران مشابهی هستند آشنا می‌شود و ...

فیلم سینمایی «بازمانده» به کارگردانی «سیف‌الله داد»، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر (۴ k) پخش می شود.

داستان فیلم با بازی سلما المصری، جیانا عید، بسام کوسا، جمال سلیمان و غسان مسعود؛ درباره اشغال شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ در فلسطین اشغالی است؛ پزشکی به نام سعید همراه با همسرش و نوزادشان فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی دوره کودکی‌اش بوده، در ایستگاه راه‌آهن با چمدانی حاوی بمب می‌بیند. شمعون قبل از انفجار می‌گریزد و سعید موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد. شمعون از سعید می‌خواهد که قبل از قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک کند. همچنین صفیه، مادر سعید به حیفا می‌آید تا فرزندش را به بهانه بیماری پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. روزی که آنها تصمیم به سفر گرفته‌اند، صهیونیست‌ها به حیفا هجوم می‌آورند و سعید و همسرش در قتل عام اهالی شهر کشته می‌شوند که ...