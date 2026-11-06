سخنگوی دولت با رد گمانه‌زنی‌ها درباره حذف گسترده مردم از فهرست مشمولان کالابرگ، گفت: اصلاح‌های پیش‌ روی این طرح با هدف تحقق عدالت و حمایت بیشتر از قشرهای آسیب‌پذیر انجام می‌شود و رقم‌های مطرح‌شده درباره حذف چند ده میلیون مشمول صحت ندارد.

فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به پرداخت هر ماه ۲ میلیون تومان در قالب کارت امید مادر به حساب مادران و همچنین اختصاص هر ماه ۲ میلیون تومان در قالب طرح حمایت مضاعف از کودکان، اظهار داشت: میزان اعتبار کالابرگ نیز برای ۳۵ میلیون هموطن، ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که برای بخشی دیگر از مردم همچنان یک میلیون تومان است.

او با بیان اینکه اصلاح‌هایی در جهت تحقق عدالت نظام حمایتی دولت در دستور کار قرار دارد، گفت: در این زمینه، شاخص‌هایی متناسب با وضع اقتصادی خانواده‌ها از جمله دارایی‌هایی مانند خودرو و ملک و همچنین میزان تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: این شاخص‌ها در قالب یک بسته جامع تدوین شده است و همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیح‌های تکمیلی را در این زمینه به مردم ارائه خواهند کرد.

مهاجرانی، همچنین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حذف چند ده میلیون مشمول کالابرگ اظهار داشت: عدد و رقم‌های مطرح‌شده درباره حذف گسترده مشمولان صحت ندارد و اصلاح‌های دولت با هدف تحقق عدالت و حمایت از قشرهایی انجام می‌شود که آسیب‌پذیری بیشتری دارند.