رئیس جمهور در پیامی، درگذشت وزیر اسبق آموزش و پرورش و از خدمتگزاران با سابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت‌گفتن درگذشت دکتر علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، تصریح کرد: آن مرحوم، بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمت‌های ارزشمندی بر جای گذاشتند.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

درگذشت جناب آقای دکتر علی‌ اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌ و پرورش و از خدمتگزاران با سابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت می‌گویم.

آن مرحوم بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمت‌های ارزشمندی بر جای گذاشتند.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان و برای خانواده محترم ایشان و همه بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران