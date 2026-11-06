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رئیس جمهور در پیامی، درگذشت وزیر اسبق آموزش و پرورش و از خدمتگزاران با سابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیتگفتن درگذشت دکتر علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، تصریح کرد: آن مرحوم، بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمتهای ارزشمندی بر جای گذاشتند.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت جناب آقای دکتر علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش و از خدمتگزاران با سابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت میگویم.
آن مرحوم بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمتهای ارزشمندی بر جای گذاشتند.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان و برای خانواده محترم ایشان و همه بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران