رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام خود به مناسبت سیزدهم آبان نوشتند: همه روز‌ها و ساعت‌ها، ایام ایستادگی و مبارزه با شیطان بزرگ شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی از پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مناسبت سیزدهم آبان امسال آمده است: اکنون داستان دشمنی دیرینه آمریکا با ملت مسلمان ایران و مقاومت غیورانه همه ایرانیان در برابر این دشمن به جایی رسیده که نه فقط سیزدهم آبان، بلکه همه روزها و ساعت‌ها، ایام ایستادگی و مبارزه با شیطان بزرگ شده است.

گزارش از مطهره مهرابی