رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، جویای احوال و روند درمان آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی‌میرزایی در گفت‌وگوی تلفنی با آیت‌الله محسن وحید خراسانی، فرزند حضرت آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید، به نمایندگی از رئیس‌ جمهور، جویای احوال ایشان و از آخرین وضع سلامت و روند درمان این مرجع عالی‌قدر مطلع شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو، ضمن ابلاغ سلام و ابراز اهتمام و توجه آقای پزشکیان به وضع سلامت حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، برای ایشان از درگاه خداوند متعال، سلامتی، شفای عاجل و بهبودی کامل مسئلت کرد.