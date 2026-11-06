لرتباران کهگیلویه و بویراحمدی در دویست و پنجاهمین شب تجمعات، با حضوری باشکوه بر تداوم راه ایستادگی و استکبارستیزی تأکید کردند.

حضور باشکوه مردم کهگیلویه و بویراحمد در شب های ایستادگی و مقاومت

حضور باشکوه مردم کهگیلویه و بویراحمد در شب های ایستادگی و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ مردم در با حضور در خیابان های شهر، تجاوزات نظامی اخیر و شهادت رهبر و نخبگان کشور را نشانه‌ای از کینه‌توزی نظام سلطه نسبت به استقلال و پیشرفت ملت ایران دانستند.

مردم با حضور پر شور در اجتماع شب‌های اقتدار با در دست داشتن پرچم ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی آمادگی خود را در دفاع از وطن و خون خواهی شهدای مظلوم این مرز و بوم را اعلام کردند.