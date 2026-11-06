رئیس سازمان حج و زیارت در صدر هیئتی و به دعوت وزیر حج و عمره عربستان، با هدف انجام مذاکره‌های حج تمتع ۱۴۰۶ و امضای توافق‌نامه مربوط به اعزام زائران ایرانی، عازم این کشور شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، پیش از عزیمت به عربستان گفت: این سفر با هدف پیگیری موضوع‌های مرتبط با برگزاری حج آینده و فراهم‌سازی شرایط لازم برای تشرف زائران ایرانی در فضایی توأم با عزت، کرامت، امنیت و سلامت انجام می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت و هیئت همراه در نخستین مرحله این سفر به عراق عزیمت می‌کنند و پس از زیارت عتبات عالیات، راهی مدینه منوره خواهند شد تا مذاکره و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با مسئولان حج و عمره عربستان را دنبال کنند.

امضای توافقنامه حج ۱۴۰۶ و بررسی موضوع‌های مرتبط با خدمت‌رسانی به زائران ایرانی و از سرگیری اعزام‌های عمره از موضوع‌های اصلی این سفر خواهد بود.