شرکت آب و فاضلاب استان البرز از شناسایی ۴ هزار و ۴۶۶ انشعاب غیرمجاز آب از ابتدای سال جاری خبر داد؛ انشعاباتی که بخشی از آن‌ها پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف شده و تعدادی نیز از شبکه توزیع آب جمع‌آوری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اعلام این خبر گفت: از مجموع انشعابات غیرمجاز شناسایی‌شده، هزار و ۴۵۵ مورد پس از انجام مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده و هزار و ۸۰۷ مورد نیز قطع و جمع‌آوری شده است.

حمیدرضا نامداری با اشاره به پیامدهای برداشت غیرقانونی از شبکه آبرسانی اظهار کرد: وجود انشعابات غیرمجاز علاوه بر برهم زدن تعادل در توزیع آب شرب، موجب تضییع حقوق مشترکان قانونمند می‌شود؛ از این رو برخورد با این تخلفات با همکاری دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته نیز ۲۷ هزار انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده که بیش از ۹ هزار مورد از آن‌ها با طی مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل شده‌اند.

مدیرعامل آبفای البرز در بخش دیگری از سخنان خود از بهبود شاخص‌های مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب خبر داد و اعلام کرد: مصرف آب در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

به گفته نامداری، میزان آب بدون درآمد در تأسیسات آب و فاضلاب استان از ۲۶ درصد به ۲۲.۱ درصد رسیده و تلفات آب نیز از ۱۲.۸ درصد به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.

وی با تشریح الگوی مصرف مشترکان بیان کرد: ۲۷.۳۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی تعیین‌شده مصرف دارند، ۵۴.۲۵ درصد تا دو برابر الگو آب مصرف می‌کنند و سهم مشترکان با مصرف بیش از دو برابر الگو نیز ۱۸.۴ درصد است.

نامداری الگوی مصرف ماهانه آب برای هر خانوار را حدود ۱۱ مترمکعب عنوان کرد و از شهروندان خواست با پرهیز از مصارف غیرضروری، در مدیریت منابع آبی استان همکاری کنند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای هوشمندسازی زیرساخت‌های آبرسانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد منابع تأمین و توزیع آب، خطوط انتقال و شیرهای شبکه در استان به سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل مجهز هستند.

مدیرعامل آبفای البرز خاطرنشان کرد: این میزان در مناطق کرج، رجایی‌شهر، مهرشهر، فردیس و کمال‌شهر به حدود ۹۸ درصد می‌رسد که نقش مهمی در مدیریت شبکه و کنترل تأسیسات آبرسانی دارد.