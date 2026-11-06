استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان و اصناف استان در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم با دولت و مردم گفت: اصناف و تولیدکنندگان ما در طول جنگ تحمیلی کارخانه‌های خود را نه تعطیل کردند و نه تعدیل نیرو کردند و بیشترین حمایت‌ها و کمک‌ها را برای حفظ آرامش و ثبات بازار انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در نشست ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی گفت:نگاه ما این است که یکی از مکانیزم‌های تنظیم بازار همان تامین بازار است و خوشبختانه این هدف تا کنون محقق شده است.

وی ادامه داد: در موضوع تنظیم بازار اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های صنفی مختلف نقش نظارتی دارند و در کنار سازمان‌های نظارتی نقش کمکی برای تامین نیاز‌ها و تنظیم بازار ایفا می‌کنند.

سرمست همچنین با قدردانی از همراهی اصناف آذربایجان شرقی در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم با دولت و مردم گفت: اصناف ما متدین و منصف هستند و در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم دیدیم که چقدر برای تامین نیاز‌های مردم همراهی کردند.

وی ادامه داد: اگرچه در برهه‌هایی گرانی اجتناب‌ناپذیر بوده است، اما محور تولید و تامین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم مورد توجه ویژه بوده است و در کنار آن با همراهی اصناف و همکاری مردم در بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش کردیم.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اخیراً نیز پیشنهادی در مورد اتخاذ سیاست‌های حمایتی از چند قلم کالای اساسی در بازار استان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است که اجرای آن به تعادل‌بخشی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک شایانی خواهد کرد.

سرمست در مورد تفویض اختیار از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت برای تامین و توزیع کالا‌های اساسی مردم نیز افزود: ما در استان منتظر تفویض اختیار نماندیم و با استفاده از اختیارات شورای تامین استان برای ترخیص و تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه بخش تولید استان و استان‌های همجوار اقدام کردیم و من از همراهی اعضای شورای تامین استان با این تصمیم مهم قدردانی می‌کنم.

وی از همراهی بخش تولید و اصناف استان با دولت و مردم در جریان جنگ تحمیلی اخیر تشکر کرد و گفت: تولیدکنندگان ما در طول جنگ تحمیلی کارخانه‌های خود را نه تعطیل کردند و نه تعدیل نیرو کردند و بیشترین حمایت‌ها و کمک‌ها را برای حفظ آرامش و ثبات بازار انجام دادند.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: در صورت کلی برای رسیدن به اقتصاد رقابتی، سالم و بدون رانت باید از اقتصاد دستوری خارج شویم این موضوع هر چند در شرایط فعلی کشور موضوع دور دستی است اما در نهایت بایستی به این مسیر حرکت کنیم.

در پایان نشست ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی که با حضور حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد از سه واحد‌های تولیدی شمال‌ غرب کشور با اهدای تندیس گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی شد.

همچنین نشان ملی حامی به پاس قدردانی از واحد‌های حامی مصرف‌کنندگان در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم به یکی از واحدهای صنعتی استان اعطا شد.