بارش باران پاییزی در کرج، چهره شهر را شست‌وشو داد و با عطر دل‌انگیز خاک باران‌خورده، طراوت و تازگی را به خیابان‌ها و معابر شهر هدیه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ؛ قطرات باران بر شاخه‌های درختان پاییزی نشست و در کنار برگ‌های رنگارنگ پاییز، جلوه‌ای تماشایی از طبیعت را به تصویر کشید.

باران که آرام‌آرام بر سقف خانه‌ها، خیابان‌ها و کوچه‌های شهر می‌بارد، هوای کرج را لطیف‌تر کرده و حال‌وهوایی دل‌انگیز به شهر بخشیده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی فردا نیز ادامه خواهد داشت و بارش باران در مناطق مختلف استان البرز دور از انتظار نیست؛ بارش‌هایی که می‌تواند طراوت پاییزی را به دیگر شهرها و مناطق استان نیز هدیه کند.

این باران پاییزی، علاوه بر شادابی طبیعت و تلطیف هوا، موجب خوشحالی شهروندان شده و نوید روزهایی پربارش را برای زمین تشنه به همراه دارد.

پاییز در کرج این روزها با صدای دلنشین باران و رقص قطرات بر برگ‌های زرد و نارنجی، زیباتر از همیشه جلوه‌گری می‌کند.