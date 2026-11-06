به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حسین جان‌پرور" در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با عنوان دریافت کارت پایان خدمت موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شاکی اعلام کرده بود پس از واریز مبالغی برای دریافت کارت پایان خدمت، متوجه جعلی بودن موضوع شده و ارتباط وی با فرد معرفی‌شده نیز قطع شده است افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم اصلی پرونده را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به حساب شاکی بازگردانده شد.