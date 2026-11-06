به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در هفتاد و چهارمین قرار خدمت شهردار تبریز ۲۵ طرح عمرانی، فرهنگی و ورزشی با اعتبار ۳ همت در منطقه یک این شهر به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل فرهنگسرای گلزار شهدای عباسی ،پارک کوتاه قامتان ، پارک حلما ، ایستگاه ۲۸ آتش نشانی دوکمال، سنگفرش معابر مسیر‌های خیابان شهید حلاج آذر،ساختمان اداری میدان ورزشی پاس، چمن مصنوعی ،محوطه سازی میادین پارک کلانتر باغی،راه اندازی سامانه هوشمند تعاملی و چندین طرح دیگر می‌باشد.