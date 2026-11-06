مدیر کل انتقال خون استان البرز با هشدار نسبت به ضرورت تأمین و حفظ ذخایر خونی در روزهای سرد سال از شهروندان خواست با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران و نجات جان افراد نیازمند مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سیدمحمد میری با تأکید بر ضرورت تداوم اهدای خون اظهار کرد: تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، به مشارکت مستمر مردم وابسته است و تمامی دارندگان گروه‌های خونی در صورت برخورداری از شرایط پزشکی لازم می‌توانند با ارائه کارت شناسایی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

وی با اشاره به آمار اهدای خون در استان افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۴۱ هزار و ۳۵۹ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون البرز مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۴ هزار و ۷۸۳ نفر موفق به اهدای خون شدند.

میری ادامه داد: ۱۶ هزار و ۳۴۲ نفر از اهداکنندگان نیز به‌صورت مستمر و منظم در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل انتقال خون البرز همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون تأکید کرد و گفت: نگرانی از ابتلا به کم‌خونی پس از اهدای خون، یکی از عوامل کاهش مشارکت بانوان است؛ در حالی که پیش از خون‌گیری، وضعیت جسمی و شرایط پزشکی داوطلبان از سوی پزشکان بررسی می‌شود و تنها افراد واجد شرایط مجاز به اهدای خون هستند.

وی با بیان اینکه تأمین خون سالم و کافی برای مراکز درمانی از ارکان مهم حفظ سلامت جامعه است، خاطرنشان کرد: حفظ پایداری ذخایر خونی در تمام فصول سال، به‌ویژه در روزهای سرد و همزمان با شیوع بیماری‌های تنفسی، نیازمند همراهی همه اقشار جامعه است.

میری در ادامه از فعالیت سه مرکز اهدای خون در استان خبر داد و گفت: مراکز ۴۵ متری گلشهر، چهارراه گلزار غربی و میدان توحید آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند.

بر اساس اعلام انتقال خون البرز، مرکز ۴۵ متری گلشهر و چهارراه گلزار غربی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ فعال هستند.

همچنین مرکز اهدای خون میدان توحید، واقع در ضلع شرقی این میدان، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان است.

مدیرکل انتقال خون استان البرز در پایان از شهروندان خواست با اختصاص بخشی از وقت خود به اهدای خون، در تأمین نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند مشارکت کنند.