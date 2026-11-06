استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۲۹۷ طرح آموزشی شامل یک‌هزار و ۳۳۷ کلاس درس با زیربنای بیش از ۱۴۱ هزار مترمربع در استان در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی تعربف شده که تاکنون ۲۱۹ طرح به اتمام رسیده و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح ها به بیش از ۹۱.۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تحقق عدالت آموزشی صرفاً با افزایش تعداد مدارس و کلاس‌های درس امکان‌پذیر نیست گفت: سیاستگذاری آموزشی استان بر پنج محور ارتقای کیفیت آموزش، تخصیص بهینه منابع، افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، توسعه حکمرانی مشارکتی و تکمیل طرح های آموزشی متمرکز است.



استاندار آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، معلم و فرهنگی و تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز با عمل به نیت‌های خیرخواهانه و اندیشه‌های ارزشمند خود زمینه تحقق اهدافی را فراهم کرده‌اند که بسیاری از ما صرفاً در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها به دنبال آن هستیم.

وی با اشاره به مسئولیت مدیریت استان در اجرای سیاست‌های دولت در حوزه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی افزود: تلاش می‌کنیم با همراهی خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود سیاست‌های دولت در این حوزه را به بهترین شکل اجرایی کنیم.

سرمست نخستین محور سیاستگذاری آموزشی استان را عبور از توسعه کمی و حرکت به سمت عدالت در کیفیت آموزش عنوان کرد و گفت:با وجود جایگاه تاریخی تبریز در حوزه آموزش‌های نوین، سرانه فضا‌های آموزشی در این شهر همچنان پایین‌تر از متوسط کشوری است و از این رو توسعه فضا‌های آموزشی با مشارکت دولت و خیرین همچنان ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: افزایش تعداد مدارس و کلاس‌های درس به‌تنهایی برای تحقق عدالت آموزشی کافی نیست و شاخص‌هایی همچون سرانه آموزشی، تراکم دانش‌آموزی و دسترسی جغرافیایی به فضا‌های آموزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه برخورداری همه دانش‌آموزان از آموزش باکیفیت فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی استقرار نظام آمایش آموزشی و تخصیص بهینه منابع را دومین محور سیاستگذاری استان برشمرد و اظهار کرد: توسعه مدارس باید بر اساس تحلیل جمعیت دانش‌آموزی، الگوی مهاجرت، ظرفیت مدارس موجود و پیش‌بینی نیاز‌های آینده انجام شود.

وی افزود: اولویت‌بندی طرح های آموزشی باید بر مبنای شاخص‌هایی همچون محرومیت، تراکم کلاس‌ها، ایمنی ساختمان‌ها و هزینه ایجاد ظرفیت آموزشی صورت گیرد تا با توجه به محدودیت منابع دولتی از ظرفیت خیرین بیشترین بهره‌برداری انجام شود.

سرمست با اشاره به اهمیت بهره‌وری سرمایه‌گذاری در مدرسه‌سازی به‌ عنوان سومین محور سیاست‌های استان گفت: در ارزیابی طرح های آموزشی نباید صرفاً هزینه ساخت مدارس مورد توجه باشد، بلکه هزینه‌های بهره‌برداری، مصرف انرژی، تعمیر و نگهداری و چرخه عمر ساختمان نیز باید محاسبه شود.

وی هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوری‌های نوین متناسب با تحولات آموزشی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست.

استاندار آذربایجان شرقی توسعه حکمرانی مشارکتی در امر آموزش را چهارمین محور سیاستگذاری استان عنوان کرد و افزود: مشارکت خیرین نباید صرفاً به تامین منابع مالی محدود شود، بلکه باید به الگویی ساختارمند از همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی و اقتصادی استان خاطرنشان کرد: مجموعه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی از جمله مس سونگون، پتروشیمی، پالایشگاه و سایر بنگاه‌های فعال استان می‌توانند در این زمینه نقش موثری ایفا کنند و مشارکت آنان در توسعه فضا‌های آموزشی باید تقویت شود.

سرمست در تشریح عملکرد استان در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی نیز گفت: ۲۹۷ طرح آموزشی شامل یک‌هزار و ۳۳۷ کلاس درس با زیربنای بیش از ۱۴۱ هزار مترمربع در استان در استان تعریف شده که از این تعداد، ۲۱۹ طرح به اتمام رسیده و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح ها به بیش از ۹۱.۵ درصد رسیده است.

وی با اشاره به جایگاه برتر آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استان‌ها از نظر پیشرفت طرح های آموزشی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از خیرین تاکید کرد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی موضوع بند «خ» ماده ۲۰ برای تکمیل و اتمام طرح های مدرسه‌سازی را پیگیری کند تا به نحو شایسته از آن استفاده شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به پیشنهاد خود برای شناسایی و جذب خیرین مدرسه‌ساز خارج از کشور اظهار کرد: استان در این زمینه پیشگام بوده و انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی جشنواره سال آینده خیرین مقیم خارج از کشور نیز دعوت شوند تا زمینه گسترش مشارکت آنان در توسعه فضا‌های آموزشی فراهم شود.

وی با تاکید بر ضرورت پاسداشت مدارس تاریخی و ماندگار تبریز افزود: مدارسی همچون فردوسی، هنرستان وحدت، دبیرستان طالقانی و مدرسه پروین از سرمایه‌های فرهنگی و آموزشی شهر اولین‌ها هستند و باید ضمن حفظ این میراث ارزشمند، از مفاخر و چهره‌هایی که در این مدارس پرورش یافته‌اند نیز تجلیل شود.

سرمست معرفی خیرین مدرسه‌ساز به‌عنوان الگو‌های اجتماعی را یک وظیفه اخلاقی و انسانی دانست و گفت: اگر چه بسیاری از خیرین تمایلی به دیده‌شدن ندارند، اما آموزه‌های دینی و اخلاقی ما اقتضا می‌کند این بزرگان را به جامعه معرفی کنیم تا نسل‌های آینده نیز از اقدامات ارزشمند آنان الگو بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در استان اظهار کرد: مدرسه‌سازی اقدامی ارزشمند و خیرخواهانه است، اما ایجاد هنرستان در مجاورت واحد‌های صنعتی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی می‌تواند آینده مهارتی و شغلی دانش‌آموزان را نیز تضمین کند از این رو توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در اولویت‌های استان قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از رویکرد خیرین در احداث مدارس دخترانه قدردانی کرد و گفت: اقدام خیرین در ساخت مدارس دخترانه، به‌ویژه با نیت پاسداشت مقام مادران و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برای دختران این سرزمین اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

وی در پایان از خیرین مدرسه‌ساز استان قدردانی کرد و بر تداوم مشارکت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه عدالت آموزشی در استان تاکید کرد.