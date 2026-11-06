فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از مهروموم یک واحد صنفی اغذیه‌فروشی به دلیل توزیع موادمخدر سنتی و دستگیری متصدی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "حجت‌الله عطایی" با اعلام اینکه در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر توزیع مواد مخدر سنتی در یک واحد صنفی اغذیه‌فروشی، موضوع با هدف بررسی صحت گزارش و برخورد با تخلف احتمالی در دستور کار مأموران پلیس اماکن شهرستان قرار گرفت افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام بررسی‌های لازم به صحت تخلف این واحد صنفی پی بردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در جریان بازدید از این واحد صنفی مقداری مواد مخدر سنتی کشف و ضبط کردند، خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی قضائی متصدی واحد صنفی دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع مربوط معرفی شد و محل کسب مذکور نیز به دلیل تخلف صورت‌گرفته مهروموم شد.