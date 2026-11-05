رئیس جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور با اشاره به بهره‌برداری از ۲ هزار و ۳۳۱ مدرسه در کشور با حضور رئیس‌جمهور گفت: بیش از ۶۰ درصد این مدارس با مشارکت خیران احداث شده که نشان‌دهنده نقش محوری مردم در توسعه فضا‌های آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حمیدرضا شاه‌حسینی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز آذربایجان‌شرقی که در سالن پتروشیمی برگزار شد با اشاره به جایگاه برجسته خیران این استان در عرصه مدرسه‌سازی اظهار کرد: خیران آذربایجان‌شرقی در سطح کشور نمونه و از فعالان پیشرو در این عرصه هستند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۲ هزار و ۳۳۱ مدرسه به دست رئیس‌جمهور افزود: بیش از ۶۰ درصد این طرح ها با مشارکت خیران احداث شده است که نشان‌دهنده سهم و نقش تعیین‌کننده مردم در توسعه فضا‌های آموزشی است.

رئیس جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور همچنین با اشاره به بازسازی یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی در کشور خاطرنشان کرد:بازسازی و جبران خسارات این مدارس با مشارکت خیران، گروه‌های جهادی و مردم دنبال شده است و این همراهی نشان می‌دهد که مردم در سخت‌ترین شرایط نیز برای حفظ و تداوم آموزش پای کار هستند.

شاه‌حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش ریشه توسعه کشور است ادامه داد: توسعه علمی کشور از آموزش و پرورش آغاز می‌شود و هر اقدامی در مسیر تقویت این نهاد در واقع گامی برای ساختن آینده کشور است.

وی خطاب به خیران مدرسه‌ساز گفت: شما با ساخت مدرسه، آینده کشور را می‌سازید و خدمتتان محدود به یک منطقه یا نسل نیست بلکه خدمتی به جامعه بشری است.

رئیس جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور گفت: مدرسه‌سازی یک سرمایه‌گذاری ماندگار برای نسل‌های آینده است و کمک به آموزش و پرورش در حقیقت کمک به فرزندان خودمان و تضمین‌کننده آینده جامعه خواهد بود.