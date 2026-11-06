رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سارق خودروی جک J۵ خبر داد که با ترفند کارشناسی، خودرو را در بجنورد به سرقت برده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "تقی توئی" با اعلام اینکه در پی گزارش سرقت یک دستگاه خودروی جک J۵، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بجنورد وارد عمل شدند گفت: بررسی‌ها نشان داد سارق با معرفی خود به‌عنوان خریدار و به بهانه کارشناسی خودرو، از غفلت مالک سوءاستفاده کرده و با خودرو از محل متواری شده است.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت و مخفیگاه متهم را در مشهد شناسایی و با اخذ نیابت قضائی وی را در حالی که با خودروی سرقتی و پلاک جعلی تردد می‌کرد، دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهم به سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.