سرقت خودرو با ترفند کارشناسی در بجنورد
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سارق خودروی جک J۵ خبر داد که با ترفند کارشناسی، خودرو را در بجنورد به سرقت برده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، سرهنگ "تقی توئی" با اعلام اینکه در پی گزارش سرقت یک دستگاه خودروی جک J۵، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بجنورد وارد عمل شدند گفت: بررسیها نشان داد سارق با معرفی خود بهعنوان خریدار و به بهانه کارشناسی خودرو، از غفلت مالک سوءاستفاده کرده و با خودرو از محل متواری شده است.
وی افزود: کارآگاهان با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت و مخفیگاه متهم را در مشهد شناسایی و با اخذ نیابت قضائی وی را در حالی که با خودروی سرقتی و پلاک جعلی تردد میکرد، دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهم به سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده و صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.