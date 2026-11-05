معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به تعهد ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خیران برای مدرسه‌سازی در سال گذشته گفت: سهم خیران آذربایجان‌شرقی از این تعهدات سه هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علیرضا راشکی در بیست‌وهشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز آذربایجان‌شرقی در سالن پتروشیمی تبریز با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: خیرانی که در شرایط کنونی پرچم جمهوری اسلامی ایران را در میدان خدمت به اهتزاز درمی‌آورند نشان می‌دهند که می‌توان از تهدید‌ها فرصت ساخت.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به عملکرد خیران در سال گذشته گفت: خیران مدرسه‌ساز در این مدت بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و توسعه مدارس تعهد کردند که زمینه آماده‌سازی و تحویل حدود دو هزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور و رقم خوردن مهر پرنشاط را فراهم کرد.

راشکی با بیان اینکه سهم خیران آذربایجان شرقی از این تعهدات سه هزار میلیارد تومان بوده است ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده جایگاه و نقش اثرگذار مردم این استان در توسعه فضا‌های آموزشی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی حمایت از خیران اشاره کرد و گفت: بند «خ» ماده ۲۰ قانون مالیاتی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند مجلس برای حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه است و بر اساس آن ۵۰ درصد هزینه‌ای که افراد برای مدرسه‌سازی پرداخت می‌کنند می‌تواند به‌ عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه شود و برای تسویه بدهی مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین با اشاره به طرح بساز مدرسه بیان داشت: در این طرح تلاش شده است با همکاری جامعه خیران مدرسه‌ساز، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در امر مدرسه‌سازی فراهم شود.

راشکی گفت: برای مدرسه‌ساز شدن لزوماً به سرمایه‌های کلان نیاز نیست و حتی با ۱۰ هزار تومان نیز می‌توان در این حرکت ملی مشارکت کرد؛ مهم آن است که فرهنگ مدرسه‌سازی در جامعه گسترش یابد و هر فرد به اندازه توان خود در ساخت آینده آموزشی کشور سهیم شود.

وی با اشاره به مشارکت مردم آذربایجان شرقی در این طرح، این استان را در زمره استان‌های پیشتاز در اجرای پویش بساز مدرسه دانست.