مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی از تعهد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز استان در بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرهاد فرهودی در بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی اظهار کرد:برگزاری این دوره از جشنواره گامی دیگر در راستای تحقق شعار عدالت آموزشی و بهره گیری از کمک خیرین نیک نام استان در امر مدرسه سازی است.

وی افزود: از تلاش‌ها و زحمات خیرین و مسئولانی که در مسیر ساخت ایرانی آباد، توانمند و برخوردار از جامعه‌ای خردمند و فرهیخته گام برمی‌دارند قدردانی می‌کنیم که امروز نیز ما را تنها نگذاشتند.

مناف کسایی رئیس مجمع خیران مدرسه ساز آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد:تفاوت انسان با فرشتگان در برخورداری از قدرت اختیار است زیرا انسان با اراده خود می‌تواند مسیر خیر یا شر را انتخاب کند. اختیار انسان می‌تواند زمینه ساز خدمت به دیگران و انجام اقدامات خیرخواهانه باشد و در صورت انتخاب نادرست نیز به بروز رفتار‌های آسیب زننده و ظلم به جامعه منجر شود.

وی افزود: کسانی که برای کمک به زندگی همنوعان خود، مسیر نیکوکاری را انتخاب و به مردم خدمت می‌کنند، نام و یاد خود را در جامعه ماندگار کرده و حتی به نسل‌های آینده نیز تسری می‌ دهند.