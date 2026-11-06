رییس انجمن کوراش استان اصفهان به عنوان داور بین المللی برای قضاوت در مسابقات جهانی کوراش بزرگسالان جهان در قزاقستان دعوت شد.

به همراه دو ورزشکار اصفهانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد جوانی رییس انجمن کوراش استان اصفهان به عنوان داور بین المللی برای قضاوت در مسابقات جهانی کوراش بزرگسالان جهان در قزاقستان از طرف فدراسیون جهانی دعوت شد.

پردیس عیدی وندی و ستایش جلال الدین دو ورزشکار اصفهانی هم روز یک شنبه در مسابقات قهرمانی کوراش جهان در شهر آستانه قزاقستان به روی تاتامی می‌روند.

این مسابقات در روز‌های شنبه و یک شنبه(۱۶ و ۱۷ آبان ماه) در شهر استان‌ها قزاقستان برگزار می شود.