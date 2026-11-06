مردمِ ولاییِ خراسان شمالی در ۲۵۰‌ شب از تجمعات شبانه ، با ایمان به قدرت خود فریاد زدند تا پای جان، در میدان می‌مانند و پیروز نهایی خواهند بود.

قرار حضور ملت مبعوث به شب ۲۵۰‌ رسید؛ این ملت فقط با اعتقاد و ایمان قلبی به وعده الهی مبنی بر پیروزی حق و با اتکای به توانمندی‌های داخلی در کنار رزمندگان خود بیش از هشت ماه است که پای کار دفاع از وطن ایستاده‌اند، دشمنی که آمده بود ظرف سه روز کار ایران را تمام کند و در این هشت ماه بار‌ها مدعی پیروزی بود امروز در برابر افکار عمومی داخلی خود هیچ پاسخی برای شکست هایش ندارد.

