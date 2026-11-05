روایتی از افتخار آفرینی ورزشکار پاراالمپیکی در لرستان
روایتی از تلاش و افتخار آفرینی محمدابراهیم پورطلایی ورزشکار لرستانی و مدالآور رقابتهای پاراآسیایی را در برنامه ی «رودر رو » ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛.بر اساس سند زیست بوم خبر لرستان، هر هفته در روز های پنجشنبه یکی از مفاخر ،نخبگان و شخصیتهای فرهنگی ورزشی و اجتمای استان در قالب برنامه ی رو در رو با لرستانی ها معرفی می شود ..
روایت خبرنگار صداوسیمای لرستان از افتخار آفریی محمدابراهیم پورطلایی، ورزشکار لرستانی و مدالآور رقابتهای پاراآسیایی را ببینید.