به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور هنرمندان، مسئولان، اهالی رسانه و مردم در برج میلاد تهران برگزار شد.

در ابتدای این آیین، جلال غفاری، دبیر این جشنواره با تأکید بر اینکه سینمای مقاومت زنده است و مخاطب دارد، گفت: در این دوره تلاش کردیم تا جشنواره را از محدوده سالن‌های سینما فراتر ببریم و با نمایش آثار در میدان‌ها، فرهنگسرا‌ها و استان‌های مختلف، ارتباط مستقیم‌تری با مردم برقرار کنیم.

غفاری با توجه به شرایط متفاوت برگزاری جشنواره، بر ضرورت حفظ جریان سینمای مقاومت، گسترش نمایش‌های مردمی و توجه به ظرفیت آثار داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

او در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های اخیر، از سردار حسین سلامی و دیگر شهدایی که در دوره‌های گذشته با جشنواره فیلم مقاومت ارتباط داشته‌اند، یاد کرد.

غفاری با توجه به سخنرانی سردار سلامی در آیین پایانی دوره هجدهم گفت: سوم خرداد در همین پردیس سینمایی ملت، سخنرانی ماندگاری از شهید حسین سلامی داشتیم؛ این سخنرانی‌ حدود ۲۰ روز پیش از شهادت ایشان انجام شد.

دبیر جشنواره، همچنین با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد، از تجربه نمایش آثار سینمای مقاومت بر عرشه یک ناو در خلیج فارس در دوره هفدهم یاد کرد و آن را از رویدادهای متفاوت جشنواره دانست.

غفاری، درباره رویکرد محتوایی جشنواره اظهار داشت: آنچه در سینمای مقاومت اهمیت دارد، نسبت میان سینما و مفهوم مقاومت است. مقاومت در سینما، پیش از هر چیز، پرداختی زیبایی‌شناسانه به انسان مقاوم است.

او با توجه به تحول‌های فلسطین و غزه، اضافه کرد: بخش مهمی از آثار بین‌المللی حاضر در این دوره به روایت مقاومت و رنج مردم فلسطین اختصاص داشته است.

به گفته دبیر جشنواره، حضور بیش از هزار و ۹۰۰ اثر از حدود ۱۰۰ کشور نشان می‌دهد که موضوع مقاومت همچنان ظرفیت گسترده‌ای برای جلب توجه فیلمسازان جهان دارد.

غفاری با بیان اینکه دوره نوزدهم در شرایطی متفاوت از دوره‌های گذشته برگزار شد، تصریح کرد: جشنواره‌ای که در بستر دفاع مقدس شکل گرفته است، امروز نیز در شرایط پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، رسالت خود را در روشن نگه داشتن چراغ سینمای مقاومت می‌بیند.

او با توجه به شعار و رویکرد محوری جشنواره گفت: مفهوم ملت مبعوث، دال مرکزی حرکت گفتمانی جشنواره نوزدهم بود؛ مفهومی که به حضور و نقش‌آفرینی مردم در وضع دشوار اشاره دارد.

دبیر جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود، مردمی بودن این دوره را یکی از ویژگی‌های اصلی آن برشمرد و تأکید کرد: خانه جشنواره نوزدهم فقط پردیس ملت نبود؛ خانه جشنواره، میدان‌ها و محل حضور مردم بود.

غفاری توضیح داد که برگزارکنندگان تلاش کردند تا آثار کوتاه و متناسب با فضا‌های عمومی را در میدان‌هایی که امکانات فنی لازم وجود داشت، برای مردم به نمایش بگذارند.

او از آغاز نمایش آثار جشنواره در بیش از ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: «آیین پایانی به معنای پایان اکران‌ها نیست و ان‌شاءالله نمایش آثار تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

غفاری، همچنین از همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای اختصاص سالن‌های نمایش بیش از ۱۲ فرهنگسرا به جشنواره قدردانی کرد و گفت: این ظرفیت به گسترش دسترسی مخاطبان به فیلم‌ها کمک کرده است.

دبیر نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با تأکید بر اهمیت اکران (نمایش) آثار اظهار داشت: سینمای مقاومت زنده است و مخاطب دارد، چون ملت زنده است.

او در ادامه از استقبال از بخش بین‌الملل و کیفیت آثار ارسال‌شده به دبیرخانه ابراز رضایت کرد و گفت: حضور فیلمسازان خارجی، یکی از ویژگی‌های مهم این دوره بوده است.

غفاری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع داوری و گلایه برخی فیلمسازان، اشاره و اضافه کرد: اگر اثری به‌ عنوان برگزیده انتخاب نمی‌شود، به این معنا نیست که اثر ضعیفی بوده و ممکن است اثر دیگری در مقایسه با آن، شایستگی بیشتری داشته باشد.

او با دفاع از ترکیب هیئت داوران جشنواره گفت: داوری آثار به جمعی از چهره‌های شاخص سینما سپرده شده و بررسی نهایی آثار با دقت و صرف زمان زیادی انجام شده است.

غفاری در این زمینه توضیح داد که نشست جمع‌بندی داوری فیلم‌های بلند حدود ۸ تا ۹ ساعت طول کشیده و تلاش شده است تا انتخاب برگزیدگان بر پایه انصاف و عدالت انجام شود.

در ادامه‌ این آیین، برگزیدگان بخش مستند ملی معرفی شدند.

برگزیدگان بخش مستند با حضور هیئت داوران؛ محسن اسلام زاده، مرتضی شعبانی، مصطفی دالایی، امیر وجدانی و حسین زارع زاده

بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند

شایسته قدردانی: «خشت و خون» از عقیل جماعت

برگزیده: «ابراه کوچکی‌میان هور» از مرتضی پایه شنار

بهترین دستاورد مستند

برگزیده دستاورد: مستند «کریدور طلایی» از سید حسن سیدی پریشان و وحید کاظمی؛ مستند «من جلال آل احمد هستم» پژوهش علی اکبری

بهترین فیلم مستند بلند

شایسته قدردانی: «من جلال آل احمد هستم» از علی اکبری

برگزیده: «ایستاده در کنار تیمز» از زهره نجف زاده

بهترین فیلم مستند کوتاه

برگزیده: «انتظار ۲۵ساله» از مطهره عدالت خواه

بهترین کارگردانی مستند کوتاه

شایسته قدردانی: «هفت سامورایی» به کارگردانی بهزاد علوی

برگزیده: «در میان درختان انجیل» به کارگردانی مسعود زائریان

حضور شهردار تهران در آیین پایانی نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

در ادامه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با تأکید بر اینکه مقاومت فعال، راهبردی بنیادین برای دستیابی به هدف‌های یک جامعه است، گفت: سینما می‌تواند جلوه‌های کمتر دیده‌شده مقاومت را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تصویر بکشد.

او، همچنین از اسکان بیش از ۹ هزار تن از آسیب‌دیدگان جنگ ۴۰ روزه در ۵۴ هتل و ارائه خدمت‌های رایگان خبر داد.

زاکانی با قدردانی از فیلمسازان، هنرمندان و برگزارکنندگان این رویداد، بر ضرورت گسترش روایت‌های هنری از مفهوم مقاومت تأکید کرد و گفت: این مفهوم نباید فقط به عرصه نظامی و دفاعی محدود شود.

شهردار تهران اظهار داشت: افتخار داریم که در آیین پایانی نوزدهمین دوره جشنواره در کنار یکدیگر هستیم و به افتخارهای خلق‌شده و مسیری که گذرانده شده است، می‌بالیم.

او با قدردانی از هنرمندانی که مفهوم‌های مرتبط با مقاومت را در قالب‌های مختلف هنری به تصویر کشیده‌اند، اضافه کرد: از همه کسانی که در خلق این آثار تلاش کردند و نیز مجموعه‌هایی که بستر برگزاری جشنواره را فراهم ساختند، با همه وجود تشکر می‌کنم.

شهردار تهران در شرح برداشت خود از مفهوم مقاومت گفت: در برابر انسان و جامعه، سه مسیر مقاومت، سازش و تسلیم قرار دارد. مقاومت نیز می‌تواند منفعلانه باشد که نتیجه‌ای جز فرسودگی ندارد یا فعال باشد که زمینه دستیابی به هدف‌ها را فراهم می‌کند.

زاکانی با بیان اینکه مقاومت فعال، فراتر از یک اقدام مقطعی است، تصریح کرد: مقاومت یک راهبرد بنیادین است، نه یک تاکتیک. مقاومت به‌ خودی‌ خود هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به هدف‌های عالی فرد و جامعه به‌شمار می‌رود.

او اضافه کرد: ایمان، علم و خلاقیت از ریشه‌های اصلی مقاومت فعال هستند و هرچه این مؤلفه‌ها در جامعه تقویت شوند، امکان دستیابی به نتیجه‌های مؤثرتر نیز افزایش می‌یابد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، هنر را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تقویت فرهنگ مقاومت دانست و گفت: هنر می‌تواند هم ریشه‌های مقاومت را در جامعه تقویت کند، هم جلوه‌های آن را نشان دهد و هم آثار و نتیجه‌های این رویکرد را ماندگار کند.

زاکانی با تأکید بر نقش سینما در بازنمایی تجربه‌های اجتماعی، اظهار داشت: مقاومت تنها یک صورت ندارد. در عرصه دفاع، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی می‌توان جلوه‌های مختلف آن را مشاهده کرد. هنرمندان می‌توانند این ابعاد را کشف کنند و با زبان اثرگذار هنر به نمایش بگذارند.

او ادامه داد: جشنواره فیلم مقاومت فرصتی فراهم می‌کند تا فیلمسازان، علاوه بر روایت جلوه‌های آشکار مقاومت، به ریشه‌ها، پیامد‌ها و تجربه‌های انسانی آن نیز بپردازند و از این مسیر به نهادینه‌ شدن فرهنگ مقاومت در جامعه کمک کنند.

شهردار تهران در ادامه، خدمت‌های ارائه‌شده به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ را نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای تولید آثار هنری عنوان کرد.

زاکانی گفت: یکی از اقدام‌هایی که در دوران جنگ انجام شد، اسکان و ارائه خدمت به خانواده‌هایی بود که آسیب دیده بودند. در جنگ ۱۲ روزه نزدیک به ۳۰۰ تن در ۱۱ هتل از این خدمت‌ها استفاده کردند و در جنگ ۴۰روزه شمار افراد زیر پوشش به بیش از ۹ هزار تن در ۵۴ هتل رسید.

او با توجه به اینکه پشت هر یک از این خدمت‌ها، روایت‌های انسانی متعدد وجود دارد، اضافه کرد: اگر به زندگی خانواده‌های آسیب‌دیده و کسانی که به آنان خدمت کرده‌اند، نگاه کنیم، می‌توانیم ده‌ها سوژه ارزشمند برای ساخت آثار سینمایی و مستند پیدا کنیم.

شهردار تهران، همچنین از مشارکت ۱۹۰ روان‌شناس در ارائه خدمت‌های رایگان به خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این متخصصان به مدت ۴ ماه، بدون دریافت حتی یک ریال، در مراکز اسکان حضور داشتند و به افرادی که بر اثر جنگ دچار آسیب شده بودند، خدمت ارائه کردند.

زاکانی توضیح داد که مدیریت این فعالیت‌ها با همکاری جمعی از استادان دانشگاه و حوزه انجام شده و تلاش شده است تا خدمت‌های روان‌شناختی و حمایتی متناسب با وضع خانواده‌ها ارائه شود.

او با توجه به وضع برخی افراد زیر پوشش، گفت: در میان این خانواده‌ها، کسانی حضور داشتند که عزیزان خود را از دست داده بودند یا خانه‌های آنان ویران شده بود و امکان بازگشت به زندگی عادی را نداشتند.

شهردار تهران در ادامه، خاطره یکی از متخصصان داوطلب را روایت کرد که برای کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده، از خارج کشور به ایران آمده بود.

زاکانی با تأکید بر اینکه چنین تجربه‌هایی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به آثار نمایشی دارند، اظهار داشت: در هر یک از این روایت‌ها می‌توان جلوه‌ای از ایثار، همدلی و مقاومت را دید. هنرمندان می‌توانند با شناخت دقیق این تجربه‌ها، قصه‌هایی انسانی و اثرگذار خلق کنند.

شهردار تهران در پایان با قدردانی دوباره از دست‌اندرکاران جشنواره و هنرمندان حاضر تأکید کرد که پرداخت هنری به ابعاد مختلف مقاومت می‌تواند به تقویت امید، پویایی و همبستگی اجتماعی کمک کند.

او گفت: امیدوارم که هنرمندان با واکاوی ریشه‌ها و نتیجه‌های مقاومت، تصویری روشن از جامعه‌ای مقاوم، پویا و امیدوار ارائه کنند و این فرهنگ، بیش از گذشته در زندگی مردم نهادینه شود.

در ادامه این رویداد، برگزیدگان بخش فیلم کوتاه معرفی شدند.

برگزیدگان بخش پویانمایی جشنواره مقاومت

هیئت داوران: مصطفی حسن آبادی، محمدحسین صادقی، عبدالله ملکی

بهترین فیلم انیمیشن بلند

شایسته قدردانی: افسانه سپهر به کارگردانی مهدی جعفری جوزانی

برگزیده: سفینه نجات به کارگردانی هادی محمدیان

جایزه ویژه: نبرد بادبادک‌ها به کارگردانی الهام ابراهیمی

بهترین کارگردانی پویانمایی بلند

برگزیده: سفینه نجات به کارگردانی هادی محمدی

بهترین پویانمایی کوتاه

شایسته قدردانی: ماجرا‌های نوید از میلاد محمدی

برگزیده: شهر موشکی به کارگردانی رسول آذرگون

بهترین استودیوی تولید پویانمایی

️استودیو مهوا برای مهدی جعفری جوزانی