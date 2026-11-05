به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور هنرمندان، مسئولان، اهالی رسانه و مردم در برج میلاد تهران برگزار شد.

در ابتدای این آئین، جلال غفاری، دبیر این جشنواره با تأکید بر اینکه سینمای مقاومت زنده است و مخاطب دارد، گفت: در این دوره تلاش کردیم تا جشنواره را از محدوده سالن‌های سینما فراتر ببریم و با نمایش آثار در میدان‌ها، فرهنگسرا‌ها و استان‌های مختلف، ارتباط مستقیم‌تری با مردم برقرار کنیم.

غفاری با توجه به شرایط متفاوت برگزاری جشنواره، بر ضرورت حفظ جریان سینمای مقاومت، گسترش نمایش‌های مردمی و توجه به ظرفیت آثار داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

او در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های اخیر، از سردار حسین سلامی و دیگر شهدایی که در دوره‌های گذشته با جشنواره فیلم مقاومت ارتباط داشته‌اند، یاد کرد.

غفاری با توجه به سخنرانی سردار سلامی در آیین پایانی دوره هجدهم گفت: سوم خرداد در همین پردیس سینمایی ملت، سخنرانی ماندگاری از شهید حسین سلامی داشتیم؛ این سخنرانی‌ حدود ۲۰ روز پیش از شهادت ایشان انجام شد.

دبیر جشنواره، همچنین با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد، از تجربه نمایش آثار سینمای مقاومت بر عرشه یک ناو در خلیج فارس در دوره هفدهم یاد کرد و آن را از رویدادهای متفاوت جشنواره دانست.

غفاری، درباره رویکرد محتوایی جشنواره اظهار داشت: آنچه در سینمای مقاومت اهمیت دارد، نسبت میان سینما و مفهوم مقاومت است. مقاومت در سینما، پیش از هر چیز، پرداختی زیبایی‌شناسانه به انسان مقاوم است.

او با توجه به تحول‌های فلسطین و غزه، اضافه کرد: بخش مهمی از آثار بین‌المللی حاضر در این دوره به روایت مقاومت و رنج مردم فلسطین اختصاص داشته است.

به گفته دبیر جشنواره، حضور بیش از هزار و ۹۰۰ اثر از حدود ۱۰۰ کشور نشان می‌دهد که موضوع مقاومت همچنان ظرفیت گسترده‌ای برای جلب توجه فیلمسازان جهان دارد.

غفاری با بیان اینکه دوره نوزدهم در شرایطی متفاوت از دوره‌های گذشته برگزار شد، تصریح کرد: جشنواره‌ای که در بستر دفاع مقدس شکل گرفته است، امروز نیز در شرایط پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، رسالت خود را در روشن نگه داشتن چراغ سینمای مقاومت می‌بیند.

او با توجه به شعار و رویکرد محوری جشنواره گفت: مفهوم ملت مبعوث، دال مرکزی حرکت گفتمانی جشنواره نوزدهم بود؛ مفهومی که به حضور و نقش‌آفرینی مردم در وضع دشوار اشاره دارد.

دبیر جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود، مردمی بودن این دوره را یکی از ویژگی‌های اصلی آن برشمرد و تأکید کرد: خانه جشنواره نوزدهم فقط پردیس ملت نبود؛ خانه جشنواره، میدان‌ها و محل حضور مردم بود.

غفاری توضیح داد که برگزارکنندگان تلاش کردند تا آثار کوتاه و متناسب با فضا‌های عمومی را در میدان‌هایی که امکانات فنی لازم وجود داشت، برای مردم به نمایش بگذارند.

او از آغاز نمایش آثار جشنواره در بیش از ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: «آیین پایانی به معنای پایان اکران‌ها نیست و ان‌شاءالله نمایش آثار تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

غفاری، همچنین از همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای اختصاص سالن‌های نمایش بیش از ۱۲ فرهنگسرا به جشنواره قدردانی کرد و گفت: این ظرفیت به گسترش دسترسی مخاطبان به فیلم‌ها کمک کرده است.

دبیر نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با تأکید بر اهمیت اکران (نمایش) آثار اظهار داشت: سینمای مقاومت زنده است و مخاطب دارد، چون ملت زنده است.

او در ادامه از استقبال از بخش بین‌الملل و کیفیت آثار ارسال‌شده به دبیرخانه ابراز رضایت کرد و گفت: حضور فیلمسازان خارجی، یکی از ویژگی‌های مهم این دوره بوده است.

غفاری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع داوری و گلایه برخی فیلمسازان، اشاره و اضافه کرد: اگر اثری به‌ عنوان برگزیده انتخاب نمی‌شود، به این معنا نیست که اثر ضعیفی بوده و ممکن است اثر دیگری در مقایسه با آن، شایستگی بیشتری داشته باشد.

او با دفاع از ترکیب هیئت داوران جشنواره گفت: داوری آثار به جمعی از چهره‌های شاخص سینما سپرده شده و بررسی نهایی آثار با دقت و صرف زمان زیادی انجام شده است.

غفاری در این زمینه توضیح داد که نشست جمع‌بندی داوری فیلم‌های بلند حدود ۸ تا ۹ ساعت طول کشیده و تلاش شده است تا انتخاب برگزیدگان بر پایه انصاف و عدالت انجام شود.

در ادامه‌ این آیین، برگزیدگان بخش مستند ملی معرفی شدند.

برگزیدگان بخش مستند با حضور هیئت داوران؛ محسن اسلام زاده، مرتضی شعبانی، مصطفی دالایی، امیر وجدانی و حسین زارع زاده

بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند

شایسته قدردانی: «خشت و خون» از عقیل جماعت

برگزیده: «ابراه کوچکی‌میان هور» از مرتضی پایه شنار

بهترین دستاورد مستند

برگزیده دستاورد: مستند «کریدور طلایی» از سید حسن سیدی پریشان و وحید کاظمی؛ مستند «من جلال آل احمد هستم» پژوهش علی اکبری

بهترین فیلم مستند بلند

شایسته قدردانی: «من جلال آل احمد هستم» از علی اکبری

برگزیده: «ایستاده در کنار تیمز» از زهره نجف زاده

بهترین فیلم مستند کوتاه

برگزیده: «انتظار ۲۵ساله» از مطهره عدالت خواه

بهترین کارگردانی مستند کوتاه

شایسته قدردانی: «هفت سامورایی» به کارگردانی بهزاد علوی

برگزیده: «در میان درختان انجیل» به کارگردانی مسعود زائریان

حضور شهردار تهران در آیین پایانی نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

در ادامه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با تأکید بر اینکه مقاومت فعال، راهبردی بنیادین برای دستیابی به هدف‌های یک جامعه است، گفت: سینما می‌تواند جلوه‌های کمتر دیده‌شده مقاومت را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تصویر بکشد.

او، همچنین از اسکان بیش از ۹ هزار تن از آسیب‌دیدگان جنگ ۴۰ روزه در ۵۴ هتل و ارائه خدمت‌های رایگان خبر داد.

زاکانی با قدردانی از فیلمسازان، هنرمندان و برگزارکنندگان این رویداد، بر ضرورت گسترش روایت‌های هنری از مفهوم مقاومت تأکید کرد و گفت: این مفهوم نباید فقط به عرصه نظامی و دفاعی محدود شود.

شهردار تهران اظهار داشت: افتخار داریم که در آیین پایانی نوزدهمین دوره جشنواره در کنار یکدیگر هستیم و به افتخارهای خلق‌شده و مسیری که گذرانده شده است، می‌بالیم.

او با قدردانی از هنرمندانی که مفهوم‌های مرتبط با مقاومت را در قالب‌های مختلف هنری به تصویر کشیده‌اند، اضافه کرد: از همه کسانی که در خلق این آثار تلاش کردند و نیز مجموعه‌هایی که بستر برگزاری جشنواره را فراهم ساختند، با همه وجود تشکر می‌کنم.

شهردار تهران در شرح برداشت خود از مفهوم مقاومت گفت: در برابر انسان و جامعه، سه مسیر مقاومت، سازش و تسلیم قرار دارد. مقاومت نیز می‌تواند منفعلانه باشد که نتیجه‌ای جز فرسودگی ندارد یا فعال باشد که زمینه دستیابی به هدف‌ها را فراهم می‌کند.

زاکانی با بیان اینکه مقاومت فعال، فراتر از یک اقدام مقطعی است، تصریح کرد: مقاومت یک راهبرد بنیادین است، نه یک تاکتیک. مقاومت به‌ خودی‌ خود هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به هدف‌های عالی فرد و جامعه به‌شمار می‌رود.

او اضافه کرد: ایمان، علم و خلاقیت از ریشه‌های اصلی مقاومت فعال هستند و هرچه این مؤلفه‌ها در جامعه تقویت شوند، امکان دستیابی به نتیجه‌های مؤثرتر نیز افزایش می‌یابد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، هنر را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تقویت فرهنگ مقاومت دانست و گفت: هنر می‌تواند هم ریشه‌های مقاومت را در جامعه تقویت کند، هم جلوه‌های آن را نشان دهد و هم آثار و نتیجه‌های این رویکرد را ماندگار کند.

زاکانی با تأکید بر نقش سینما در بازنمایی تجربه‌های اجتماعی، اظهار داشت: مقاومت تنها یک صورت ندارد. در عرصه دفاع، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی می‌توان جلوه‌های مختلف آن را مشاهده کرد. هنرمندان می‌توانند این ابعاد را کشف کنند و با زبان اثرگذار هنر به نمایش بگذارند.

او ادامه داد: جشنواره فیلم مقاومت فرصتی فراهم می‌کند تا فیلمسازان، علاوه بر روایت جلوه‌های آشکار مقاومت، به ریشه‌ها، پیامد‌ها و تجربه‌های انسانی آن نیز بپردازند و از این مسیر به نهادینه‌ شدن فرهنگ مقاومت در جامعه کمک کنند.

شهردار تهران در ادامه، خدمت‌های ارائه‌شده به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ را نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای تولید آثار هنری عنوان کرد.

زاکانی گفت: یکی از اقدام‌هایی که در دوران جنگ انجام شد، اسکان و ارائه خدمت به خانواده‌هایی بود که آسیب دیده بودند. در جنگ ۱۲ روزه نزدیک به ۳۰۰ تن در ۱۱ هتل از این خدمت‌ها استفاده کردند و در جنگ ۴۰روزه شمار افراد زیر پوشش به بیش از ۹ هزار تن در ۵۴ هتل رسید.

او با توجه به اینکه پشت هر یک از این خدمت‌ها، روایت‌های انسانی متعدد وجود دارد، اضافه کرد: اگر به زندگی خانواده‌های آسیب‌دیده و کسانی که به آنان خدمت کرده‌اند، نگاه کنیم، می‌توانیم ده‌ها سوژه ارزشمند برای ساخت آثار سینمایی و مستند پیدا کنیم.

شهردار تهران، همچنین از مشارکت ۱۹۰ روان‌شناس در ارائه خدمت‌های رایگان به خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت: این متخصصان به مدت ۴ ماه، بدون دریافت حتی یک ریال، در مراکز اسکان حضور داشتند و به افرادی که بر اثر جنگ دچار آسیب شده بودند، خدمت ارائه کردند.

زاکانی توضیح داد که مدیریت این فعالیت‌ها با همکاری جمعی از استادان دانشگاه و حوزه انجام شده و تلاش شده است تا خدمت‌های روان‌شناختی و حمایتی متناسب با وضع خانواده‌ها ارائه شود.

او با توجه به وضع برخی افراد زیر پوشش، گفت: در میان این خانواده‌ها، کسانی حضور داشتند که عزیزان خود را از دست داده بودند یا خانه‌های آنان ویران شده بود و امکان بازگشت به زندگی عادی را نداشتند.

شهردار تهران در ادامه، خاطره یکی از متخصصان داوطلب را روایت کرد که برای کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده، از خارج کشور به ایران آمده بود.

زاکانی با تأکید بر اینکه چنین تجربه‌هایی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به آثار نمایشی دارند، اظهار داشت: در هر یک از این روایت‌ها می‌توان جلوه‌ای از ایثار، همدلی و مقاومت را دید. هنرمندان می‌توانند با شناخت دقیق این تجربه‌ها، قصه‌هایی انسانی و اثرگذار خلق کنند.

شهردار تهران در پایان با قدردانی دوباره از دست‌اندرکاران جشنواره و هنرمندان حاضر تأکید کرد که پرداخت هنری به ابعاد مختلف مقاومت می‌تواند به تقویت امید، پویایی و همبستگی اجتماعی کمک کند.

او گفت: امیدوارم که هنرمندان با واکاوی ریشه‌ها و نتیجه‌های مقاومت، تصویری روشن از جامعه‌ای مقاوم، پویا و امیدوار ارائه کنند و این فرهنگ، بیش از گذشته در زندگی مردم نهادینه شود.

در ادامه این رویداد، برگزیدگان بخش فیلم کوتاه معرفی شدند.

برگزیدگان بخش پویانمایی جشنواره مقاومت

هیئت داوران: مصطفی حسن آبادی، محمدحسین صادقی، عبدالله ملکی

بهترین فیلم انیمیشن بلند

شایسته قدردانی: افسانه سپهر به کارگردانی مهدی جعفری جوزانی

برگزیده: سفینه نجات به کارگردانی هادی محمدیان

جایزه ویژه: نبرد بادبادک‌ها به کارگردانی الهام ابراهیمی

بهترین کارگردانی پویانمایی بلند

برگزیده: سفینه نجات به کارگردانی هادی محمدی

بهترین پویانمایی کوتاه

شایسته قدردانی: ماجرا‌های نوید از میلاد محمدی

برگزیده: شهر موشکی به کارگردانی رسول آذرگون

بهترین استودیوی تولید پویانمایی

️استودیو مهوا برای مهدی جعفری جوزانی

قدردانی از احمد نجفی

در آیین پایانی این رویداد سینمایی در برج میلاد تهران، از احمد نجفی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز قدردانی به عمل آمد.

احمد نجفی، متولد سال ۱۳۲۷، بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان سینما در آثاری همچون فیلم‌های سینمایی گروهبان، دندان مار، تاواریش، پناهنده، سگ‌کشی، هتل کارتن، توفان شن، مشت آخر و پایان‌نامه و سریال‌هایی (مجموعه‌های نمایشی) همچون کارآگاه علوی، ولایت عشق و سنجر خان، ایفای نقش کرده است.

حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین پایانی نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب نیز در آیین پایانی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با قدردانی از فیلمسازان و فعالان عرصه هنر و رسانه، سینما را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اثرگذاری بر افکار عمومی دانست و بر ضرورت ادامه تولید آثار هنری در شرایط جنگ و تهدید، تأکید کرد.

طائب در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: وظیفه من این است که به شما خالقان آثار هنری خداقوت بگویم؛ هنرمندانی که در پایداری فرهنگ مقاومت نقش‌آفرینی می‌کنند.

او با توجه به شرایط برگزاری نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، اضافه کرد: این جشنواره در سایه تهدید‌های همه‌جانبه برگزار می‌شود. همان‌طور که رزمنده در میدان دفاع نظامی پرتابگر‌های خود را ترک نمی‌کند، هنرمند عرصه نبرد ادراکی نیز در شرایط جنگ، محاصره اقتصادی و تهدید، سنگر خود را رها نمی‌کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: هنرمند با تصویرسازی از مقاومت، می‌تواند معادله تازه‌ای در برابر دشمن ایجاد کند و آنچه را در میدان نبرد روی داده است، به زبانی ماندگار برای مخاطبان روایت کند.

او با قدردانی از سازندگان آثار مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی و دیگر تولیدهای سینمایی حاضر در جشنواره گفت: این رویداد، فرصتی برای شناسایی و معرفی آثار شاخص در عرصه مقاومت است.

مقاومت، معادله‌های جنگ را تغییر می‌دهد

طائب در بخش دیگری از سخنان خود به تحول‌های منطقه و راهبرد‌های آمریکا در عرصه بین‌المللی پرداخت و گفت: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند در دویست‌ و پنجاهمین سال تأسیس کشورشان، می‌توانند استقرار نظمی جهانی با محوریت آمریکا را جشن بگیرند؛ نظمی که در آن، دیگر کشور‌ها تابع قدرت و الگوی مورد نظر واشنگتن باشند.

او اظهار داشت: آمریکا برای تحقق این هدف از مجموعه‌ای از ابزار‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای بهره گرفته است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: جنگ ترکیبی، تنها جنگ نظامی نیست؛ تحریم، فشار اقتصادی، عملیات روانی، جنگ ادراکی و اقدام‌های نظامی، بخش‌هایی از این راهبرد هستند.

طائب با توجه به جنگ‌های اخیر ضد ایران، غزه و دیگر مناطق غرب آسیا، تأکید کرد که در محاسبه‌های متعارف نظامی، تعداد جنگنده‌ها، موشک‌ها، ناو‌ها و توان اقتصادی کشور‌ها از شاخص‌های قدرت به‌شمار می‌آیند، اما مقاومت می‌تواند معادله‌های مبتنی بر برتری تجهیزات را تغییر دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در جنگ متقارن، تعداد هواپیما، موشک و ناو را حساب می‌کنند، اما وقتی ملتی تصمیم می‌گیرد زیر بار سلطه نرود، معادله دیگری شکل می‌گیرد که همان معادله مقاومت است.

طائب با توجه به نتیجه جنگ‌های اخیر، این تحول‌ها را نشانه ناکامی راهبرد نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد و گفت: اتکا به برتری تسلیحاتی برای غلبه بر اراده ملت‌ها کافی نیست.

در جنگ رسانه‌ای نیز تعداد ابزار‌ها تعیین‌کننده نهایی نیست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه، میان میدان جنگ نظامی و عرصه رقابت رسانه‌ای مقایسه‌ای برقرار کرد و گفت: همان‌گونه که قدرت نظامی فقط به شمار تجهیزات وابسته نیست، اثرگذاری رسانه‌ای نیز فقط با تعداد شبکه‌های تلویزیونی، مؤسسه‌های سینمایی و امکانات تولید تصویر، سنجیده نمی‌شود.

او اظهار داشت: در جنگ رسانه‌ای نیز می‌توان شمار شبکه‌ها، استودیوها، تهیه‌کنندگان، کارگردانان و فیلمسازان را حساب کرد. اگر فقط این ابزار‌ها ملاک باشند، طبیعی است که قدرت‌های بزرگ، امکانات بیشتری در اختیار داشته باشند، اما سینمای مقاومت می‌تواند با تغییر زمین روایت، این معادله را بر هم بزند.

طائب با توجه به ظرفیت‌های گسترده صنعت سینمای آمریکا اضافه کرد: انحصار ابزار‌های رسانه‌ای به معنای انحصار تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیست.

او تأکید کرد: روایت‌هایی که بر تجربه واقعی ملت‌ها، رنج غیر نظامیان و ایستادگی انسان‌ها تکیه دارند، از مرز‌های جغرافیایی عبور می‌کنند و به مخاطبان بین‌المللی می‌رسند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین، همچنین با توجه به تصویرهای منتشرشده از جنگ در غزه و دیگر مناطق درگیر، اظهار داشت: بازنمایی سرنوشت کودکان، زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده، از موضوع‌هایی است که باید در تولیدهای سینمایی به آن توجه شود.

در ادامه اهدای جایزه‌ها، دشت سوزان، بهترین فیلم سینمایی جشنواره فیلم مقاومت و جایزه ویژه شهید سلیمانی به مهدی مطهر برای فیلم «کوچ» اهدا شد.

برگزیدگان بخش فیلم سینمایی بلند

بهترین جلوه‌های ویژه میدانی

برگزیده: رضا ترکمان برای فیلم جانشین

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

برگزیده: محمد برادران برای فیلم جانشین

بهترین چهره‌پردازی

برگزیده: محسن شادی‌بخش برای فیلم «دشت سوزان»

برگزیده: شهرام خلج و سودابه خسروی برای فیلم «پل»

بهترین موسیقی

برگزیده: مسعود سخاوت‌دوست برای دو فیلم «دشت سوزان» و «کوچ»

بهترین تدوین

برگزیده: اسماعیل علیزاده برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا

بهترین طراحی صحنه و لباس

برگزیده: بهزاد آقابیگی و پیام حسینی‌ سوری برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا

بهترین فیلمبرداری

برگزیده: محمدصادق رمضانی برای فیلمبرداری «دشت سوزان»

بهترین فیلمنامه

نشان ویژه و دیپلم افتخار؛ شایسته قدردانی: بهجت شریف برای فیلم «قمارباز»

برگزیده: فرزاد احمدی برای فیلم «دشت سوزان»

بهترین کارگردانی اول

برگزیده: محسن بهتری برای کارگردانی «قمارباز»

بهترین کارگردانی

برگزیده: مجید اسماعیلی برای کارگردانی «دشت سوزان»

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برگزیده: زهرا مرادی کرمانی برای فیلم «کوچ»

بهترین بازیگر زن

برگزیده: سارا حاتمی برای فیلم «پل»

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برگزیده: کوروش تهامی برای فیلم «قمارباز»

بهترین بازیگر مرد

برگزیده: آرمان درویش برای فیلم «جانشین»

بهترین فیلم سینمایی

برگزیده: کامران مجیدی برای فیلم «دشت سوزان»

جایزه ویژه هیئت داوران: منوچهر محمدی برای فیلم «سرزمین فرشته‌ها»

جایزه ویژه شهید سلیمانی: مهدی مطهر برای فیلم «کوچ»

جایزه ویژه دبیر جشنواره: روح‌الله سهرابی برای فیلم جانشین

با اهدای جایزه‌ها در آیین پایانی این رویداد، پرونده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت بسته شد.