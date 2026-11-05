به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان‌شمالی گفت: آیین استقبال، شب وداع و تشییع پیکر ۶ شهید گمنام از ۱۵ تا ۲۲ آبان‌ماه در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود، پیکر این شهدا پس از برگزاری مراسم تشییع در نقاط تعیین‌شده به خاک سپرده می‌شود.

سرهنگ پاسدار مهدی الهی‌راد با اعلام جزئیات برنامه‌های تشییع پیکر ۶ شهید گمنام در خراسان‌شمالی، گفت: برنامه استقبال از پیکر‌های مطهر شهدا از روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه با ورود کاروان شهدا به استان و استقبال مردم شهرستان فاروج آغاز می‌شود.

وی افزود: جمعه ۱۵ آبان‌ماه مراسم استقبال و شب وداع با سه شهید در شهرستان فاروج ساعت ۱۴ از محل مسجد جامع امام خمینی (ره) و سه شهید در بام و صفی‌آباد و شنبه ۱۶ آبان ماه مراسم استقبال و شب وداع از ۶ شهید در شهرستان شیروان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه شهرستان اسفراین میزبان ۶ شهید گمنام است و دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه نیز آیین استقبال و وداع با سه شهید در گرمه و سه شهید در جاجرم برگزار می‌شود.

سرهنگ الهی‌راد گفت: سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه مراسم استقبال و شب وداع با ۶ شهید در شهرستان سملقان برگزار خواهد شد و چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه نیز شهرستان‌های راز و جرگلان و مانه هر کدام میزبان سه شهید گمنام خواهند بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان‌شمالی افزود: پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه نیز مردم شهرستان بجنورد میزبان مراسم استقبال و شب وداع با پیکر ۶ شهید گمنام خواهند بود.

وی درباره برنامه تشییع و خاکسپاری شهدا اعلام کرد: جمعه ۲۲ آبان‌ماه پیکر ۶ شهید گمنام در بجنورد تشییع و برای خاکسپاری به نقاط تعیین‌شده منتقل می‌شود.

سرهنگ الهی‌راد افزود: سه شهید در شهرستان بجنورد و در محوطه استانداری، مرکز آموزشی جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) به خاک سپرده خواهند شد.

وی اضافه کرد: همچنین پیکر مطهر ۲ شهید گمنام نیز در کارخانه لوله گستر و روستای سست شهرستان اسفراین و پیکر مطهر یک شهید دیگر نیز در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان آرام خواهد گرفت.