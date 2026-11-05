به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، گودرز ترکی زاده در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان اعلام کرد: همه مدارس، دانشگاه‌ها، مهدکودک‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی شهرستان ایذه در روز شنبه، در هر دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان؛ بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت فردا جمعه تا اواسط وقت یکشنبه ۱۷ آبان احتمال رگبار شدید و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با طوفان لحظ‌های و صاعقه در مناطق مرتفع شمالی استان شامل: شهیون و سردشتِ دزفول، حسینیهِ اندیمشک، گتوند، لالی، مسجد سلیمان و مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی شامل؛ ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت، باغملک وجود دارد.

شهرستان ایذه در شمال شرق استان خوزستان و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده است؛ این شهرستان در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز قرار دارد.