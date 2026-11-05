

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان



استاندار لرستان در پیامی فرا رسیدن ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی را تبریک گفت.

در پیام سید سعید شاهرخی آمده است؛

۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، روز پاسداشت گنجینه‌ای است که ملت ایران در گذر قرن‌ها با ایمان و غیرت پاس داشته‌اند. فرهنگ عمومی، ستون خیمه هویت ملی و آیینه تمام‌نمای اصالت، اخلاق و تعهد اجتماعی ماست؛ میراثی کهن که ریشه در تمدنی سترگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی دارد.

از این‌رو افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فرهنگ و ترویج ارزش‌های متعالی، رسالتی همگانی است که جز با مشارکت آگاهانه آحاد جامعه محقق نمی‌شود و تقویت هویت ملی و ایرانی اسلامی، راهبردی است که باید در جان جامعه ریشه بدواند و نسل به نسل منتقل شود.

امروز که چشم ابرقدرت‌های دنیا به این مرز و بوم دوخته‌شده و با جنگ‌های شناختی و تهاجم نظامی در پی گسست هویتی و انشقاق ملی هستند، توجه ویژه به فرهنگ عمومی و ارکان آن، ضرورتی راهبردی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

دستگاه‌های متولی امر باید با طراحی برنامه‌ها و هدف‌های متعالی، زمینه تقویت مشارکت و سرمایه اجتماعی را فراهم سازند تا ملت بصیر ایران با تکیه بر ایمان و غیرت ملی، سنگرهای دفاع فرهنگی و هویتی خویش را استوارتر از همیشه حفظ، نمایند.

اینجانب،ضمن گرامیداشت این روز، از همه فرهیختگان، متولیان و عموم مردم دعوت می‌کنم با مشارکت فعال و مسئولانه،در تقویت هویت ایرانی اسلامی و پاسداری از ارزش‌های این مرز و بوم، سهیم شوند.