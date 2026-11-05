به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های میز توسعه گیاهان دارویی سازمان امور عشایر ایران و با هدف تنوع‌ بخشی به فعالیت‌های اقتصادی جامعه عشایری، شرکت تعاونی عشایری شهرستان فاروج اقدام به کشت زعفران در سطح ۴۰۰۰ مترمربع در این شهرستان کرده است.

وی اضافه کرد: این مزرعه در دومین سال برداشت قرار دارد و تاکنون ۱۷۰ کیلوگرم گل زعفران از آن برداشت و به ارزش ۴۷۰ میلیون تومان به بازار عرضه شده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی افزود: سرمایه‌گذاری اولیه برای اجرای این طرح ۸۰ میلیون تومان بوده و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود امسال میزان برداشت گل زعفران به حدود ۳۵۰ کیلوگرم برسد.

وحیدی توسعه کشت گیاهان دارویی را یکی از فرصت‌های مناسب برای تقویت اقتصاد تعاونی‌های عشایری دانست و بر حمایت از طرح‌های درآمدزا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و ایجاد زمینه اشتغال و افزایش درآمد خانوار‌های عشایری تأکید کرد.