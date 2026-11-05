نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم یازدهمین سالگرد شهادت شهید سیرت‌نیا گفت:شهدا با رفتار و منش خود مردم را به حقیقت و آرمان‌های الهی دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دکتر منوچهر متکی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در مراسم یازدهمین سالگرد شهادت پاسدار شهید مدافع حرم، سیداسماعیل سیرت‌نیا که با حضور خانواده معظم شهید، مسئولان و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای رشت با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و هویت ملت ایران گفت: شهدا با صداقت، پاکی، نوع‌دوستی و ایثار خود، نه‌تنها در زمان حیات، بلکه پس از شهادت نیز منشأ تحول و بیداری در جامعه هستند.

دکتر منوچهر متکی با اشاره به تأثیر عمیق رفتار و منش شهدا در جامعه اظهار کرد: آنچه انسان‌هایی همچون شهید سیداسماعیل سیرت‌نیا را به الگویی ماندگار تبدیل می‌کند، بیش از گفتارشان، عمل و رفتار آنهاست.

شهدا با شیوه زندگی و رفتار برادرانه و ایثارگرانه خود، مردم را به حقیقت دعوت می‌کنند.

وی با اشاره به دیدار جمعی از دوستان و همراهان شهید با مادر گرامی این شهید افزود: در این دیدار، هر یک از حاضران از ویژگی‌هایی همچون صداقت، سلامت، پاکی، نوع‌دوستی و وقف کردن خود برای دیگران سخن گفتند؛ ویژگی‌هایی که نشان می‌دهد شهید نه‌تنها در میان ما زنده است، بلکه حضور و اثرگذاری او همچنان در جامعه احساس می‌شود.

متکی با اشاره به خاطرات مادر شهید از سال‌های پس از شهادت فرزندش، به فعالیت‌های شبانه‌روزی جوانان و همراهان شهدا در گلزار شهدا پرداخت و گفت: این روایت‌ها نشان‌دهنده عمق پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با یادآوری روحیه رزمندگان ایرانی در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در حالی که در بسیاری از جنگ‌ها سربازان برای زنده ماندن تلاش می‌کنند، رزمندگان ایرانی با روحیه‌ای الهی و اعتقادی، از خداوند طلب شهادت می‌کردند. این تفاوت، ریشه در ایمان و باور عمیق آنان داشت.

وی با اشاره به شهادت مظلومانه مدافعان حرم در خارج از مرز‌های ایران تصریح کرد: این عزیزان برای دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) و جلوگیری از گسترش جنایت گروه‌های تروریستی همچون داعش به میدان رفتند تا مادران، خواهران، برادران و پدران این سرزمین در امان بمانند.

متکی با اشاره به جنایات گروه‌های تروریستی و حامیان خارجی آنها، بر ضرورت تبیین اهداف و ابعاد مجاهدت شهدای مدافع حرم تأکید کرد و افزود: باید درباره جنایاتی که بر خاندان پیامبر (ص) و پیروان اهل‌بیت (ع) روا داشته شد و همچنین اهداف طراحان و حامیان این جریان‌های تروریستی، برای نسل‌های آینده سخن گفت و نوشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تأثیر اجتماعی شهادت و جایگاه خانواده‌های شهدا اظهار داشت: خانواده‌های پاک و مؤمن شهدا و خون پاک این عزیزان، سرمایه‌های اجتماعی ملت ایران هستند و شهادت آنان موجی از بیداری، همبستگی و حضور مردم را در جامعه ایجاد می‌کند.

متکی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و آرمان شهدا خاطرنشان کرد: مجاهدت و ایثار شهیدانی همچون سیداسماعیل سیرت‌نیا، میراثی ماندگار برای ملت ایران است و باید ابعاد زندگی، اهداف و آرمان‌های آنان بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.