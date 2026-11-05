عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع مردم مبعوث کیش، گفت: نوجوانان و جوانان غیور ایران همیشه پای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسماعیل کوثری در دویست و پنجاهمین شب از حماسه خیابان با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل و با گرامیداشت سیزدهم آبان، گفت: نوجوانان و جوانان غیور ایران همیشه پای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایستادند و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم دانشجویان پیرو خط امام (ره) با شهامت و مقاومت، حماسه آفریدند.

او افزود: سیزدهم آبان یادآور مقابله با استکبار جهانی است.